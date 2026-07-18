Ο Βασίλης Τολιόπουλος επέστρεψε στον Άρη – Έπεσαν οι υπογραφές για τη μετεγγραφή του από τον Παναθηναϊκό

Το μπασκετικό “σήριαλ” της περιόδου ολοκληρώνεται και ο Βασίλης Τολιόπουλος είναι και πάλι παίκτης του Άρη! Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι Θεσσαλονικείς έφτασαν σε οριστική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για την απόκτηση του 30χρονου γκαρντ, με τους ανθρώπους των “πράσινων” να βάζουν τις απαραίτητες υπογραφές για να προχωρήσει η μετεγγραφή.

Πλέον, με τον Βασίλη Τολιόπουλο να έχει ήδη βάλει την υπογραφή του στο νέο συμβόλαιο συνεργασίας του με τον Άρη, το μόνο που απομένει για να ολοκληρωθεί η επιστροφή του είναι να πάει στη Θεσσαλονίκη μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα -μετά την ολοκλήρωση των διακοπών του- έτσι ώστε να περάσει από τα απαραίτητα ιατρικά τεστ και να ανακοινωθεί!

Τολιόπουλος και Άρης έχουν συμφωνήσει για συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας, ενώ το buy-out που έλαβε ο Παναθηναϊκός για την παραχώρηση του διεθνούς γκαρντ ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.