Αθλητικά

Γαλλία – Αγγλία: Εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο για τους «μπλε», 0-4 η ομάδα του Τούχελ στον μικρό τελικό του Μουντιάλ με δυο γκολ του Σάκα

"Έμπαζε" από παντού η άμυνα της Γαλλίας
ΦΩΤΟ REUTERS
ΦΩΤΟ REUTERS/Carlos Barria
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Η Αγγλία έκανε μια εντυπωσιακή και αποτελεσματική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο του “μικρού” τελικού του Μουντιάλ, η Γαλλία δεν “κατέβηκε” ποτέ στο ματς και το “κοντέρ” στο πρώτο 45λεπτο έγραψε 4-0 υπέρ της ομάδας του Τούχελ!

Η Αγγλία έκανε ό,τι ήθελε την άμυνα της Γαλλίας, με τον Ντέκλαν Ράις να ξεχωρίζει στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άγγλος μέσος άνοιξε το σκορ στο 3′, ενώ είχε την ασίστ στο 18′ -με εκτέλεση κόρνερ- στο 0-2 του Κόνσα, με κεφαλιά.

Στη συνέχεια, τα… ηνία για την Αγγλία πήρε ο Σάκα, ο οποίος ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-4 (37′ και 45+1′). Μάλιστα, το 2ο του γκολ ήταν και το 300ό που μπήκε στο Μουντιάλ του 2026.

Η Γαλλία δέχθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της 4 γκολ στο πρώτο ημίχρονο ματς ματς παγκοσμίου Κυπέλλου!

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