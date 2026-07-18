Γαλλία – Αγγλία 4-6 τελικό: Δέκα γκολ στον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ με τα «τρία λιοντάρια» να παίρνουν τη νίκη

38'

ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-3 με τον Σάκα, που ήρθε αμέσως μετά από μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ομάδας

Οι Άγγλοι έφυγαν στην κόντρα, ο Ράσφορντ έχασε ένα τετ-α-τετ, αλλά η μπάλα του ήρθε ξανά στα πόδια, πάσαρε στον Σάκα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προβολή που υπήρξε από αμυνόμενο