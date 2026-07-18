Αθλητικά

Γαλλία – Αγγλία 4-6 τελικό: Δέκα γκολ στον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ με τα «τρία λιοντάρια» να παίρνουν τη νίκη

Ένα ματς που ίσως και να παίξει καθοριστικό ρόλο στη «μάχη» για την ανάδειξη του πρώτου σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπέλλου
ΦΩΤΟ REUTERS
Γήπεδο: Hard Rock Stadium (Μαϊάμι)
Διαιτητής: Χεσούς Βαλενζουέλα (Βενεζουέλα)
4 - 6
2ο ημίχρονο
ΦΩΤΟ REUTERS/Carlos Barria
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ.

02:03 | 19.07.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
02:03 | 19.07.2026

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε αυτό που έψαχνε, έβαλε δυο γκολ, είχε μια ασίστ και πήρε σημαντικό προβάδισμα για να πάρει το "Χρυσό Παπούτσι" στο παγκόσμιπο Κύπελλο

02:02 | 19.07.2026

3η θέση στο Μουντιάλ για την Αγγλία, μετά από απίστευτο ματς με την Γαλλία

02:02 | 19.07.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα και νίκη για την Αγγλια με 6-4
02:00 | 19.07.2026
90+8'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 4-6 με τον Μπέλιγχαμ, που ξεκίνησε κούρσα πίσω από τη μεσαία γραμμή και πλάσαρε από τη μικρή περιοχη
01:56 | 19.07.2026
90+6'
ΓΚΟΛ για την Γαλλία, 4-5 με τρομερό πλασέ του Ντεμπελέ
01:55 | 19.07.2026
7 τα λεπτά των καθυστερήσεων σε αυτό το απίστευτο ματς
01:49 | 19.07.2026
85'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 5-3 με την εκτέλεση πέναλτι του Σάκα
01:47 | 19.07.2026

θα το εκτελέσει ο Σάκα που παρεμεινε στο ματς

01:47 | 19.07.2026
85'
ΠΕΝΑΛΤΙ για την Αγγλία

Ο Σπένς τσίμπησε την μπάλα και ο Γκουστό τον ανέτρεψε

01:46 | 19.07.2026

Τρία γκολ έχουν βάλει οι Γάλλοι σε διάστημα 18 λεπτών

01:44 | 19.07.2026

Ο Εμπαπέ έχει πλέον 10 γκολ στο Μουντιάλ, δυο περισσότερα γκολ από τον Μέσι, ενώ τον ισοφάρισε στις ασίστ (4). ξεκάθαρο προβάδισμα για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο

01:44 | 19.07.2026

Το 3-4 της Γαλλίας

01:43 | 19.07.2026
81'

Τι χάνει ο Ολίσε! Απίστευτα πράγματα στο Μαϊάμι

01:42 | 19.07.2026
81'

Χαμένο τετ-α-τετ από τον Μπέλιγχαμ

01:40 | 19.07.2026
79'
Αλλαγές για την Αγγλία
01:39 | 19.07.2026

ο Σάκα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και μάλλον θα γίνει αλλαγή - Ο Μπέλιγχαμ ετοιμάζεται να περάσει στο ματς

01:38 | 19.07.2026
75'

Ο Εμπαπέ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αγγλίας, διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση στο μαρκάρισμα που δέχθηκε

01:34 | 19.07.2026
75'

Μόλις άουτ η μπάλα στο πλασέ του Ολίσε, λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι

01:33 | 19.07.2026

Αυτή τη στιγμή, ο Εμπαπέ είναι πρώτος στην ιστορία των Μουντιάλ, με 22 γκολ

01:30 | 19.07.2026

Hydration break

01:27 | 19.07.2026
66'
ΓΚΟΛ για την Γαλλία, 3-4 με τον Εμπαπέ
01:26 | 19.07.2026
65'
Νέα μεγάλη ευκαιρία για την Γαλλία

Ο Ντεμπελέ απέφυγε τον αντίπαλό του εντός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, αλλά έκανε αδύναμο πλασέ, με τον Χέντερσον να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα

01:26 | 19.07.2026

Το 2-4 της Γαλλίας

01:24 | 19.07.2026

Το 1-4 της Γαλλίας

01:22 | 19.07.2026
61'

Για λίγο άουτ η μπάλα σε σουτ του Ολίσε, από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας

01:20 | 19.07.2026
59'

Εκτέλεση κόρνερ για την Αγγλία και μεγάλη επέμβαση του Μενιάν σε κεφαλιά

01:19 | 19.07.2026
57'

Μεγάλη επέμβαση του Χέντερσον στο σουτ του Ντεμπελέ από θέση αριστερά μέσα από τη μεγάλη περιοχή

01:15 | 19.07.2026
54'
ΓΚΟΛ για την Γαλλία, 2-4 με τον Μπαρκολά
01:14 | 19.07.2026
51'

Κάκιστο σουτ του Ραμπιό από το όριο της μεγάλης περιοχής

01:11 | 19.07.2026

Έφτασε τα 9 γκολ στο Μουντιάλ και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ του τουρνουά, αφήνοντας στα 8 τον Μέσι

01:10 | 19.07.2026
48'
ΓΚΟΛ για την Γαλλία, 1-4 με τον Εμπαπέ

Ο Ολίσε έκανε ωραία πάσα που έκοψε την άμυνα της Αγγλίας στα δύο και ο Εμπαπέ με ωραίο τελείωμα μείωσε σε 4-1

01:08 | 19.07.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
01:08 | 19.07.2026
Αλλαγή για την Αγγλία

ο Γουότκινς στη θέση του Ράσφορντ

01:05 | 19.07.2026
Τέσσερις αλλαγές για την Γαλλία

Στο ματς οι Ντιν, Ουπαμπεκανό, Ντεμπελέ και Μπαρκολά

01:05 | 19.07.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

01:04 | 19.07.2026

Το 0-4 της Αγγλίας

00:51 | 19.07.2026

Το 0-3 της Αγγλίας

00:49 | 19.07.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μαϊάμι
00:49 | 19.07.2026
4 τα λεπτά του έξτρα χρόνου
00:43 | 19.07.2026
45+1'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-4, σκόρερ και πάλι ο Σάκα

Ο Έζε έβγαλε μια μαγική μπαλιά στον Σάκα και Άγγλος επιθετικός με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-4

00:43 | 19.07.2026

300ο γκολ αυτό του Σάκα στο Μουντιάλ!

00:40 | 19.07.2026

Αποκαρδιωτική η εικόνα της Γαλλίας – Πρώτη φορά δέχεται σε πρώτο ημίχρονο αγώνα του Μουντιάλ τρία γκολ

00:35 | 19.07.2026
38'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-3 με τον Σάκα, που ήρθε αμέσως μετά από μεγάλη χαμένη ευκαιρία της ομάδας

Οι Άγγλοι έφυγαν στην κόντρα, ο Ράσφορντ έχασε ένα τετ-α-τετ, αλλά η μπάλα του ήρθε ξανά στα πόδια, πάσαρε στον Σάκα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προβολή που υπήρξε από αμυνόμενο

00:33 | 19.07.2026
35'
Μεγάλη φάση για την Γαλλία

Ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, συνέκλινε, έπιασε το σουτ με το δεξί, αλλά ο Χέντερσον έδιωξε

00:28 | 19.07.2026
33'

τρομερή ντρίπλα του Ράσφορντ και δυνατό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Μενιάν έδιωξε δύσκολα

00:27 | 19.07.2026
28'

ο Εμπαπέ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ κι έτσι δεν μετράει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία που ακολούθησε - Οριακή φάση, που εάν είχαμε γκολ, σίγουρα θα κρινόταν στο... χιλιοστό από το VAR

00:25 | 19.07.2026

Το 0-2 της Αγγλίας

00:25 | 19.07.2026

Έχουμε και πάλι δράση στο ματς

00:22 | 19.07.2026

Hydration break

00:21 | 19.07.2026
22'

ο Εμπαπέ βρήκε χώρο εκτός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, έπιασε το πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε περίπου δυο μέτρα εκτός έστίας

00:18 | 19.07.2026
18'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-2 με τον Κόνσα

Ο Ράις εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γαλλίας για το 0-2

00:17 | 19.07.2026
00:15 | 19.07.2026
00:12 | 19.07.2026
15'

Μόνιμος κίνδυνος ο Εμπαπέ για την άμυνα της Αγγλίας σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του ματς

00:11 | 19.07.2026
12'

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ γκολ του Σάκα για την Αγγλία, με τον σκόρερ να παίρνει την μπάλα από θέση οφσάιντ, πριν πλασάρει εύστοχα από θέση δεξιά, μέσα στην αντίπαλη περιοχή

00:10 | 19.07.2026
11'
Καλή στιγμή για την Γαλλία

ο Χέντερσον έδιωξε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Τσερκί

00:07 | 19.07.2026

Το 0-1 της Αγγλίας

00:06 | 19.07.2026
7'

Κόντραρε σε αμυνόμενους το σουτ του Ράσφορντ εντός ,εγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει κόρνερ

00:04 | 19.07.2026

8ο γκολ του Ράις με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας

00:02 | 19.07.2026
3'
ΓΚΟΛ για την Αγγλία, 0-1 με τον Ράις

Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1

00:01 | 19.07.2026
2'

Καλή σέντρα του Ράσφορντ στη μικρή περιοχή της Γαλλίας, ο Λακρουά έδιωξε προ του Τόνι

23:59 | 18.07.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
23:59 | 18.07.2026

Ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την 4η ομάδα της διοργάνωσης να καρπώνεται 20 εκατ. ευρώ.

23:58 | 18.07.2026

Η νικήτρια του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.5 εκατομμύρια

23:54 | 18.07.2026

Να αναφέρουμε ότι εάν η Αγγλία κερδίσει τη Γαλλία και τερματίσει τρίτη, θα είναι η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966

23:54 | 18.07.2026

Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμων των δυο χωρών - Πρώτος ακούγεται αυτός της γαλλίας

23:52 | 18.07.2026

Τετ-α-τετ του Τούχελ με τον Ντεσάν πριν την έναρξη του αγώνα

23:41 | 18.07.2026

Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο

23:41 | 18.07.2026

Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι (έχουν από οκτώ γκολ)

23:40 | 18.07.2026
23:38 | 18.07.2026

«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε», έγραψε ο Εμπαπέ στα social media, πριν από τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία

23:37 | 18.07.2026

Τελευταίο ματς το συγκεκριμένο του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των "μπλε". ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας

23:37 | 18.07.2026

Οι ενδεκάδες:

ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερναντές, Λακρουά, Ραμπιό, Ζαΐτρ Εμερέ, Τσερκί, Ντουέ Ολίσε, Εμπαπέ

ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κονσά, Γκεΐ, Σπενς, Κουάνσα, Ράις, Ρότζερς, Έζε, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ

23:36 | 18.07.2026

Η Γαλλία παρατάσσεται με ισχυρή ενδεκάδα. Βασικοί ξεκινούν οι Εμπαπέ, Ραμπιό, Μενιάν, Κονατέ και Ολίσε, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να κυνηγά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης

23:36 | 18.07.2026

Εκτός αρχικού σχήματος για τα «τρία λιοντάρια» έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Γερμανό τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα στη διοργάνωση

23:36 | 18.07.2026

ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές

23:35 | 18.07.2026

Γνωστές έγιναν πριν λίγη ώρα οι ενδεκάδες του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου

23:35 | 18.07.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μικρό” τελικού του Μουντιάλ του 2026, μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας

23:35 | 18.07.2026
Καλό βράδυ από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
137
68
57
56
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Γαλλία – Αγγλία 4-6: Επικός «μικρός» τελικός στο Μουντιάλ με «ραψωδία» από Εμπαπέ, χατ-τρικ του Σάκα και 3η θέση για τα «τρία λιοντάρια»
Γκολ και ασίστ από τον Ντέκλαν Ράις - Έμεινε στα 8 γκολ ο Εμπαπέ και έδωσε την ευκαιρία στον Μέσι -εάν σκοράρει στον τελικό του Μουντιάλ- να πάρει το "Χρυσό Παπούτσι" της διοργάνωσης
ΦΩΤΟ REUTERS
Newsit logo
Newsit logo