Γαλλία – Αγγλία 4-6 τελικό: Δέκα γκολ στον «μικρό» τελικό του Μουντιάλ με τα «τρία λιοντάρια» να παίρνουν τη νίκη

Γαλλία και Αγγλία διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Μαϊάμι, στον μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι, έχοντας από οκτώ γκολ.
Ο Κιλιάν Εμπαπέ έκανε αυτό που έψαχνε, έβαλε δυο γκολ, είχε μια ασίστ και πήρε σημαντικό προβάδισμα για να πάρει το "Χρυσό Παπούτσι" στο παγκόσμιπο Κύπελλο
3η θέση στο Μουντιάλ για την Αγγλία, μετά από απίστευτο ματς με την Γαλλία
θα το εκτελέσει ο Σάκα που παρεμεινε στο ματς
Ο Σπένς τσίμπησε την μπάλα και ο Γκουστό τον ανέτρεψε
Τρία γκολ έχουν βάλει οι Γάλλοι σε διάστημα 18 λεπτών
Ο Εμπαπέ έχει πλέον 10 γκολ στο Μουντιάλ, δυο περισσότερα γκολ από τον Μέσι, ενώ τον ισοφάρισε στις ασίστ (4). ξεκάθαρο προβάδισμα για να αναδειχθεί πρώτος σκόρερ στο Παγκόσμιο Κύπελλο
Το 3-4 της Γαλλίας
Τι χάνει ο Ολίσε! Απίστευτα πράγματα στο Μαϊάμι
Χαμένο τετ-α-τετ από τον Μπέλιγχαμ
ο Σάκα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα και μάλλον θα γίνει αλλαγή - Ο Μπέλιγχαμ ετοιμάζεται να περάσει στο ματς
Ο Εμπαπέ έπεσε μέσα στη μεγάλη περιοχή της Αγγλίας, διαιτητής και VAR δεν είδαν παράβαση στο μαρκάρισμα που δέχθηκε
Μόλις άουτ η μπάλα στο πλασέ του Ολίσε, λίγο πίσω από το σημείο του πέναλτι
Αυτή τη στιγμή, ο Εμπαπέ είναι πρώτος στην ιστορία των Μουντιάλ, με 22 γκολ
Hydration break
Ο Ντεμπελέ απέφυγε τον αντίπαλό του εντός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, αλλά έκανε αδύναμο πλασέ, με τον Χέντερσον να μπλοκάρει εύκολα την μπάλα
Το 2-4 της Γαλλίας
Το 1-4 της Γαλλίας
Για λίγο άουτ η μπάλα σε σουτ του Ολίσε, από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας
Εκτέλεση κόρνερ για την Αγγλία και μεγάλη επέμβαση του Μενιάν σε κεφαλιά
Μεγάλη επέμβαση του Χέντερσον στο σουτ του Ντεμπελέ από θέση αριστερά μέσα από τη μεγάλη περιοχή
Κάκιστο σουτ του Ραμπιό από το όριο της μεγάλης περιοχής
Έφτασε τα 9 γκολ στο Μουντιάλ και ανέβηκε στην πρώτη θέση των σκόρερ του τουρνουά, αφήνοντας στα 8 τον Μέσι
Ο Ολίσε έκανε ωραία πάσα που έκοψε την άμυνα της Αγγλίας στα δύο και ο Εμπαπέ με ωραίο τελείωμα μείωσε σε 4-1
ο Γουότκινς στη θέση του Ράσφορντ
Στο ματς οι Ντιν, Ουπαμπεκανό, Ντεμπελέ και Μπαρκολά
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
Το 0-4 της Αγγλίας
Το 0-3 της Αγγλίας
Ο Έζε έβγαλε μια μαγική μπαλιά στον Σάκα και Άγγλος επιθετικός με ωραίο τελείωμα έκανε το 0-4
300ο γκολ αυτό του Σάκα στο Μουντιάλ!
Αποκαρδιωτική η εικόνα της Γαλλίας – Πρώτη φορά δέχεται σε πρώτο ημίχρονο αγώνα του Μουντιάλ τρία γκολ
Οι Άγγλοι έφυγαν στην κόντρα, ο Ράσφορντ έχασε ένα τετ-α-τετ, αλλά η μπάλα του ήρθε ξανά στα πόδια, πάσαρε στον Σάκα και εκείνος έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, παρά την προβολή που υπήρξε από αμυνόμενο
Ο Εμπαπέ πήρε την μπάλα από θέση αριστερά, μπήκε στην αντίπαλη περιοχή, συνέκλινε, έπιασε το σουτ με το δεξί, αλλά ο Χέντερσον έδιωξε
τρομερή ντρίπλα του Ράσφορντ και δυνατό σουτ εκτός μεγάλης περιοχής, ο Μενιάν έδιωξε δύσκολα
ο Εμπαπέ υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ κι έτσι δεν μετράει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία που ακολούθησε - Οριακή φάση, που εάν είχαμε γκολ, σίγουρα θα κρινόταν στο... χιλιοστό από το VAR
Το 0-2 της Αγγλίας
Έχουμε και πάλι δράση στο ματς
Hydration break
ο Εμπαπέ βρήκε χώρο εκτός της μεγάλης περιοχής της Αγγλίας, έπιασε το πλασέ, αλλά η μπάλα έφυγε περίπου δυο μέτρα εκτός έστίας
Ο Ράις εκτέλεσε ένα κόρνερ, ο Κόνσα νίκησε στον αέρα τον Ραμπιό και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Γαλλίας για το 0-2
Μόνιμος κίνδυνος ο Εμπαπέ για την άμυνα της Αγγλίας σε αυτά τα πρώτα 15 λεπτά του ματς
ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ γκολ του Σάκα για την Αγγλία, με τον σκόρερ να παίρνει την μπάλα από θέση οφσάιντ, πριν πλασάρει εύστοχα από θέση δεξιά, μέσα στην αντίπαλη περιοχή
ο Χέντερσον έδιωξε με δυσκολία το δυνατό σουτ του Τσερκί
Το 0-1 της Αγγλίας
Κόντραρε σε αμυνόμενους το σουτ του Ράσφορντ εντός ,εγάλης περιοχής, με την μπάλα να περνάει κόρνερ
8ο γκολ του Ράις με τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας
Από λάθος πάσα του Ντουέ στο χώρο του κέντρου, ο Άγγλος χαφ έκλεψε την μπάλα, την “κουβάλησε”, εκμεταλλεύτηκε τον χώρο που του έδωσαν οι “μπλε” και με δυνατό σουτ εκτός περιοχής έκανε το 0-1
Καλή σέντρα του Ράσφορντ στη μικρή περιοχή της Γαλλίας, ο Λακρουά έδιωξε προ του Τόνι
Ο νικητής του μικρού τελικού θα βάλει στα ταμεία του 21.5 εκατ., με την 4η ομάδα της διοργάνωσης να καρπώνεται 20 εκατ. ευρώ.
Η νικήτρια του τελικού του Μουντιάλ ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή θα λάβει 37,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η φιναλίστ θα εισπράξει 24.5 εκατομμύρια
Να αναφέρουμε ότι εάν η Αγγλία κερδίσει τη Γαλλία και τερματίσει τρίτη, θα είναι η καλύτερη θέση που έχει καταλάβει μετά την κατάκτηση του τροπαίου το 1966
Έχουμε την ανάκρουση των εθνικών ύμων των δυο χωρών - Πρώτος ακούγεται αυτός της γαλλίας
Τετ-α-τετ του Τούχελ με τον Ντεσάν πριν την έναρξη του αγώνα
Οι δυο ομάδες βγαίνουν στον αγωνιστικό χώρο
Ο Κιλιάν Εμπαπέ διεκδικεί το Χρυσό Παπούτσι του Μουντιάλ 2026, ισοβαθμώντας στην κορυφή των σκόρερ με τον Λιονέλ Μέσι (έχουν από οκτώ γκολ)
«Σήμερα είναι ο τελευταίος σου χορός. Εσύ, που μας έχεις προσφέρει τόσα πολλά. Έπρεπε να σου είχαμε χαρίσει ένα καλύτερο φινάλε, όμως αποτύχαμε», έγραψε ο Εμπαπέ στα social media, πριν από τον αγώνα της Γαλλίας με την Αγγλία
Τελευταίο ματς το συγκεκριμένο του Ντιντιέ Ντεσάν στον πάγκο των "μπλε". ο Ζινεντίν Ζιντάν αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Γαλλίας
Οι ενδεκάδες:
ΓΑΛΛΙΑ (Ντιντιέ Ντεσάν): Μενιάν, Γκουστό, Κονατέ, Τεό Ερναντές, Λακρουά, Ραμπιό, Ζαΐτρ Εμερέ, Τσερκί, Ντουέ Ολίσε, Εμπαπέ
ΑΓΓΛΙΑ (Τόμας Τούχελ): Χέντερσον, Κονσά, Γκεΐ, Σπενς, Κουάνσα, Ράις, Ρότζερς, Έζε, Σακά, Ράσφορντ, Τόνεϊ
Η Γαλλία παρατάσσεται με ισχυρή ενδεκάδα. Βασικοί ξεκινούν οι Εμπαπέ, Ραμπιό, Μενιάν, Κονατέ και Ολίσε, με τον επιθετικό της Ρεάλ Μαδρίτης να κυνηγά και το βραβείο του πρώτου σκόρερ της διοργάνωσης
Εκτός αρχικού σχήματος για τα «τρία λιοντάρια» έμειναν, μεταξύ άλλων, οι Χάρι Κέιν και Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τον Γερμανό τεχνικό να δίνει χρόνο συμμετοχής σε αρκετούς ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο ρόλο μέχρι τώρα στη διοργάνωση
ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, προχώρησε σε αρκετές αλλαγές
Γνωστές έγιναν πριν λίγη ώρα οι ενδεκάδες του μικρού τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον “μικρό” τελικού του Μουντιάλ του 2026, μεταξύ της Γαλλίας και της Αγγλίας