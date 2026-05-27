Ολυμπιακός: Η κούπα της Euroleague, η φωτογραφία με Μπαρτζώκα στο πέτο και το σόου του Φουρνιέ στο γλέντι των Πειραιωτών

Τα πλάνα του Olympiacos BC TV, με όσα έγιναν στο γλέντι των ερυθρολεύκων, δυο 24ωρα μετά την κατάκτηση της Euroleague
Ο Ολυμπιακός έκανε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026) ένα πριβέ πάρτι σε γνωστό εστιατόριο στη Βούλα, για την κατάκτηση της 4ης Euroleague της ομάδας. Μια βραδιά με οικογενειακό κλίμα, γεμάτη μουσική, χορό και γέλιο,.

Παίκτες, διοίκηση και προπονητικό τιμ της ΚΑΕ Ολυμπιακός φωτογραφήθηκαν πολλές φορές με το τρόπαιο της Euroleague, κατά την άφιξή τους στο πάρτι, πριν αρχίσουν να διασκεδάζουν. Ο Εβάν Φουρνιέ βρέθηκε στο επίκεντρο, αφού δεν σταμάτησε να τραγουδάει, να χορεύει και να πειράζει τους υπόλοιπους.

Ο Γάλλος “σταρ” -όπως και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού- τίμησαν τον Γιώργο Μπαρτζώνα καρφιτσώνοντας στο πέτο τους μία φωτογραφία του Έλληνα προπονητή.

“Η ομάδα μας απέδειξε ξανά τι σημαίνει Ολυμπιακός και γιόρτασε όπως αρμόζει σε πρωταθλητές” αναφέρει χαρακτηριστικά το σχόλιο στο video που ανέβασε το “Olympiacos BC TV”.

