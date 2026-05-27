ΑΕΚ: Την Πέμπτη βγαίνουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν

Κάτι λιγότερο από δυο εβδομάδες, από τη στιγμή που η ΑΕΚ έκανε τη φιέστα στη Νέα Φιλαδέλφεια, για την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της, η Ένωση δίνει στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας της νέας ποδοσφαιρικής σεζόν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ “η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της σεζόν 2026-2027 αρχίζει αύριο Πέμπτη (28/5) στις 16.00!

Η ΠΑΕ ΑΕΚ παρέχει ολοκληρωμένη πώληση των εισιτηρίων διαρκείας ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, χωρίς αυτοπρόσωπη παρουσία, ουρές και ταλαιπωρία! Μάλιστα, στους κατόχους της σεζόν που ολοκληρώθηκε έχει αρχίσει ήδη η αποστολή e-mail με αναλυτικές οδηγίες και link για την ανανέωση του διαρκείας τους.

Θα μπορείτε να αποκτήσετε το εισιτήριό σας σε ψηφιακή μορφή άμεσα και να το «κατεβάσετε» στο Gov.gr Wallet σας, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαδικασία εισόδου στα γήπεδα.

Τα εισιτήρια διαρκείας για το Πρωτάθλημα και το Κύπελλο Ελλάδας κυκλοφορούν στις ίδιες ακριβώς τιμές με αυτές της περιόδου 2025-2026.

Οι φίλαθλοι που θα προμηθευτούν εισιτήριο διαρκείας, θα έχουν προτεραιότητα για να αγοράσουν τη θέση τους σε κάθε ευρωπαϊκό ματς.

Σε πρώτη φάση δικαίωμα αγοράς θα έχουν οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας της σεζόν 2025-2026, οι οποίοι θα μπορούν να ανανεώσουν τη θέση τους στην Allwyn Arena. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η ελεύθερη πώληση όλων των διαθέσιμων θέσεων.

Με την έναρξη της διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας θα υπάρξει αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις λεπτομέρειες που ενδιαφέρουν όλους όσοι θέλουν να ανανεώσουν το εισιτήριό τους ή να γίνουν από φέτος κάτοχοι διαρκείας της ΑΕΚ!”.