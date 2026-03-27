Μουντιάλ 2026: Οι πέντε αλλαγές στους κανονισμούς που θα εφαρμόσει η FIFA στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά

Σημαντικές αλλαγές κανονισμών αποφάσισε η FIFA, που θα εφαρμοστούν στο Μουντιάλ με στόχο τη μείωση των καθυστερήσεων, καθώς και τη δικαιοσύνη στην αποβολή παικτών με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Όπως έκανε γνωστό ο Γάλλος δημοσιογράφος, Γκαστόν Εντούλ, μετά τις αλλαγές που αποφάσισε η FIFA, οι διαιτητές στο Μουντιάλ θα είναι ακόμα πιο αυστηροί με τις καθυστερήσεις των παικτών, καθώς ακόμα και στις αλλαγές θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές να αποχωρούν σε μόλις 10” για να μην τιμωρηθεί με ποινή ενός λεπτού ο παίκτης που θα εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μία πολύ σημαντική δομική αλλαγή, που άργησε να έρθει στο ποδόσφαιρο, είναι η παρέμβαση του VAR στις αποβολές παικτών με δεύτερη κίτρινη κάρτα, καθώς μέχρι πρότινος μόνο στην κόκκινη κάρτα μπορούσε να υπάρχει αλλαγή της απόφασης.

Αυτές είναι οι πέντε αλλαγές στους κανονισμούς

Γρήγορες αλλαγές: Ένας παίκτης που αντικαθίσταται έχει μέγιστο χρονικό περιθώριο 10 δευτερολέπτων για να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστεί περισσότερος χρόνος, ο αντικαταστάτης του πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφήνοντας προσωρινά την ομάδα του με έναν παίκτη λιγότερο.

Διαχείριση χρόνου στα πλάγια άουτ: Θα χρησιμοποιείται χρονόμετρο 5 δευτερολέπτων για τα πλάγια άουτ και τα λακτίσματα από τους τερματοφύλακες. Η υπέρβαση αυτού του χρόνου θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της κατοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιατρική περίθαλψη εκτός γηπέδου: Ένας παίκτης που λαμβάνει ιατρική περίθαλψη στον αγωνιστικό χώρο πρέπει να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένει ένα λεπτό πριν επιστρέψει, εκτός εάν ο τραυματισμός προκλήθηκε από φάουλ που τιμωρήθηκε με κάρτα.

Επανεξέταση της δεύτερης κίτρινης κάρτας μέσω VAR: Το VAR θα μπορεί να εξετάζει δεύτερες κίτρινες κάρτες που οδηγούν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και λανθασμένα κατακυρωμένα κόρνερ.

Αρχηγός και διαιτητές: Ενισχύεται ο κανόνας ότι μόνο ο αρχηγός μπορεί να πλησιάσει τον διαιτητή για να ζητήσει εξηγήσεις. Οι άλλοι παίκτες μπορούν να τιμωρηθούν με κίτρινη κάρτα εάν περικυκλώσουν τον διαιτητή.