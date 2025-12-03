Μουντιάλ 2026: Την Παρασκευή η κλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το κανάλι που θα την μεταδώσει

Την Παρασκευή (05.12.2025) στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση του Μουντιάλ 2026. Η κρατική τηλεόραση και πιο συγκεκριμένα το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει την τελετή που θα πραγματοποιηθεί στο περίφημο Κέντρο «John F. Kennedy» στην Ουάσινγκτον .

Ο Ιταλός τενόρος Αντρέα Μποτσέλι, η Νικόλ Σέρζινγκερ πρώην τραγουδίστρια των Pussycat Dolls και ο Βρετανός σούπεσταρ Ρόμπι Γουίλιαμς είναι μεταξύ των αστέρων που έχουν επιβεβαιώσει ότι θα εμφανιστούν στην κλήρωση του Μουντιάλ 2026.

Το αμερικανικό συγκρότημα της disco Village People επίσης θα εμφανιστεί στην εκδήλωση της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου και θα ερμηνεύσει τη θρυλική του επιτυχία του 1970, ‘YMCA’, που πρόσφατα έγινε ύμνος της προεκλογικής εκστρατείας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το BBC.

Στην εκδήλωση, που θα φιλοξενηθεί στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι παρουσιαστές θα είναι το σούπερ μόντελ Χάιντι Κλουμ, ο κωμικός Κέβιν Χαρτ και ο ηθοποιός Ντάνι Ραμίρεζ που θα προσθέσουν μια πινελιά χολιγουντιανής λάμψης στη διαδικασία.

To δελτίο Τύπου της ΕΡΤ:

Ο δρόμος προς την απόλυτη ποδοσφαιρική δόξα του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026, που θα διεξαχθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό, αρχίζει από την κλήρωση. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ θα μεταδώσει απευθείας την κλήρωση από την Ουάσινγκτον, την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, 48 ομάδες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης θα καθοριστεί ο τρόπος με τον οποίο οι χώρες θα κατανεμηθούν στους 12 ομίλους. Ανάμεσά τους βρίσκονται οι συνδιοργανώτριες Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς και Μεξικό, καθώς και οι 39 ομάδες που έχουν ήδη εξασφαλίσει την πρόκρισή τους, ενώ παραμένουν ανοιχτά έξι τελευταία εισιτήρια, που θα προκύψουν από τα προγραμματισμένα play-offs.

Παρακολουθήστε απευθείας την κλήρωση του Μουντιάλ από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, το κανάλι των μεγάλων αθλητικών γεγονότων, σε περιγραφή των Ιωσήφ Νικολάου και Γιώργου Χαϊκάλη.