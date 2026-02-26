Αθλητικά

Μουζακίτης: Είμαστε πολύ περήφανοι για ό,τι καταφέραμε, τώρα μένει ένας στόχος

Το μήνυμα του νεαρού χαφ μετά τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League
O Χρήστος Μουζακίτης εξέφρασε την περηφάνια του για την πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League και έστειλε μήνυμα για το πρωτάθλημα.

“Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ό,τι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας. Τώρα μένει μόνο ένας στόχος”, έγραψε ο Χρήστος Μουζακίτης στο Instagram.

 
 
 
 
 
Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Champions League και πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα, η κατάκτηση του οποίου αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Πειραιωτών.

