Μουζακίτης: Είμαστε πολύ περήφανοι για ό,τι καταφέραμε, τώρα μένει ένας στόχος

O Χρήστος Μουζακίτης εξέφρασε την περηφάνια του για την πορεία του Ολυμπιακού στο φετινό Champions League και έστειλε μήνυμα για το πρωτάθλημα.

“Ένα μεγάλο όνειρο έφτασε στο τέλος του. Είμαστε πολύ περήφανοι για ό,τι καταφέραμε στην κορυφαία διοργάνωση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο μας που ήταν πάντα στο πλευρό μας. Τώρα μένει μόνο ένας στόχος”, έγραψε ο Χρήστος Μουζακίτης στο Instagram.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christos Mouzakitis (@_christos_mouzakitis)

Ο Ολυμπιακός αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το Champions League και πλέον επικεντρώνεται στο πρωτάθλημα, η κατάκτηση του οποίου αποτελεί τον μεγάλο στόχο των Πειραιωτών.