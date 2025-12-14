Συμβαίνει τώρα:
Μπάγερν Μονάχου – Μάιντς 2-2: Οι Βαυαροί έχασαν βαθμούς από την τελευταία ομάδα της Bundesliga

Πρόκειται για ένα αποτέλεσμα που δεν πληγώνει την Μπάγερν, αφού βαθμούς έχασαν και οι "ανταγωνιστές" της στη μάχη του τίτλου
Η Μπάγερν Μονάχου δεν κατάφερε να πανηγυρίσει την τέταρτη σερί νίκη της στη Bundesliga, μένοντας στο 2-2 εντός έδρας με την ουραγό της βαθμολογίας Μάιντς.

Λίγο έλειψε η Μπάγερν Μονάχου, μάλιστα, να υποστεί την πρώτη φετινή ήττα της στην Bundesliga, αλλά ο Κέιν ισοφάρισε με πέναλτι στο 87′, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ.

Πρόκειται για μία σχετικά ανώδυνη απώλεια, μιας και η ομάδα του Κομπανί παραμένει στην 1η θέση της Bundesliga, στο +9 από τη Λειψία.

Στο 29′ ο 17χρονος Λέναρτ Καρλ άνοιξε το σκορ για την Μπάγερν Μονάχου, αλλά οι γηπεδούχοι απέτυχαν να τελειώσουν από νωρίς το ματς και ισοφαρίστηκαν με κεφαλιά του Ποτούλσκι στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα στο 67′ όταν ο Σουνγκ με απίστευτη κεφαλιά έκανε την ανατροπή για τη Μάιντς.

Η Μπάγερν Μονάχου πίεσε για την ανατροπή, έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν τελικά να ισοφαρίσει με το πέναλτι του Κέιν στο 87′.

