Ανάρτηση Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Τιμωρημένος σήμερα, προκαλεί φόβο για πάντα»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα δώσει το “παρών” στο Παναθηναϊκός – Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague, λόγω τιμωρίας, αλλά οι οπαδοί του τριφυλλιού αναμένεται να τον… εμφανίσουν με κάθε τρόπο στο Telekom Center Athens.

Πάνω από 15.000 φωτογραφίες με το πρόσωπο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου έχουν ήδη τοποθετηθεί στις εξέδρες των οπαδών του Παναθηναϊκού, ενώ κυκλοφόρησε και μπλούζα με τον “ισχυρό άνδρα” του “τριφυλλιού” και την ατάκα «τιμωρημένος σήμερα, προκαλεί φόβο για πάντα».

Ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε μάλιστα σχετική ανάρτηση στο instagram, δείχνοντας τις… διαθέσεις των οπαδών της ομάδας του ενόψει της απουσίας του από τον αγώνα με τη Βαλένθια και πιθανότατα το Final Four της Αθήνας.

Ο Γιαννακόπουλος έχει τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές από τη Euroleague.