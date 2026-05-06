Παναθηναϊκός – Βαλένθια: Καλαϊτζάκης αντί Τολιόπουλου στην πράσινη δωδεκάδα

Με μία αλλαγή στη δωδεκάδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης πήρε τη θέση του Βασίλη Τολιόπουλου στη δωδεκάδα του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τη Βαλένθια στο Telekom Center.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Καλαϊτζάκης, Λεσόρ, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0 στη σειρά και θέλει ακόμα μία νίκη για να προκριθεί στο Final Four της Euroleague.