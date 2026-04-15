Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: Οι Βαυαροί πήραν τη ματσάρα και προκρίθηκαν στους «4» του Champions League

Ένα ποδοσφαιρικό υπερθέαμα που δεν θέλαμε να τελειώσει. Η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε πολύ κοντά στο να στείλει την πρόκριση κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, στην παράταση, αφού μέχρι το 89 ‘ήταν μπροστά στο σκορ με 3-2. Στο τέλος όμως… πανηγυρίζουν οι Γερμανοί, με τους γηπεδούχους να επωφελούνται από την αποβολή του Καβαμινγκά στο 86’ και να σημειώνουν τα γκολ της ανατροπής στο φινάλε του αγώνα (4-3). Με συνολικό σκορ 6-4 η ομάδα του Κομπανί στα ημιτελικά του Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου επέστρεψε έτσι στα ημιτελικά του Champions League μετά τη σεζόν 2023–24 και θα αντιμετωπίσει την περσινή πρωταθλήτρια, Παρί Σεν Ζερμέν, με στόχο να την “εκθρονίσει” και να περάσει στον τελικό του Βουκουρεστίου.

Ο αγώνας της Μπάγερν Μονάχου με τη Ρεάλ Μαδρίτης μας καθήλωσε από την εκκίνησή του. Στα 40 δευτερόλεπτα από την έναρξη, οι “μερένγκες” έφτασαν στο 0-1 με απίστευτο τρόπο. Από τραγικό λάθος του Νόιερ, ο Γκιουλέρ πλάσαρε από μακριά -σε κενή εστία- και έκανε το 0-1. Το σκορ άλλαξε άμεσα και πιο συγκεκριμένα στο 6′. Μετά από κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν έκανε τραγική εκτίμηση και ο Πάβλοβιτς έγραψε το 1-1, με κεφαλιά σε κενό τέρμα. Μετά από κόρνερ του Κίμιχ, ο Λούνιν έκανε τραγική εκτίμηση και ο Πάβλοβιτς έγραψε το 1-1, με κεφαλιά σε κενό τέρμα.

Το… ροντέο στην αναμέτρηση του Μονάχου συνεχίστηκε μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, με την μπάλα να πηγαίνει πάνω – κάτω. Στο 29′ η Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε στο 1-2. Ο Αρντά Γκιουλέρ εκτέλεσε απευθείας ένα φάουλ, ο Νόιερ έκανε λάθος εκτίμηση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-2. Εννέα λεπτά μετά, ο Χάρι Κέιν υποδέχθηκε την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή και με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 2-2.

Το πρώτο μέρος είχε μια ακόμα… συγκίνηση να δώσει. Στο 42′ ο Μπέλιγχαμ έπαιξε κάθετα για τον Βινίσιους, εκείνος πλησίασε στην περιοχή και πέρασε από αριστερά για τον Γάλλο που πλάσαρε υποδειγματικά τον Νόιερ από κοντά για το 2-3. Λίγο πριν, ο Βινισιους είχε στείλει την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των Βαυαρών.

Η.. ματσάρα συνεχίστηκε και στην επανάληψη. Μόλις στο 46′ ο Ντίας έκανε ατομική προσπάθεια, σούταρε μέσα από τη μεγάλη περιοχή και τον άξονα, αλλά ο Μπέλιγχαμ έκανε σωτήρια παρέμβαση και έστειλε την μπάλα να περάσει “βασανιστικά” σε κόρνερ! Στο 55′ η Ρεάλ Μαδρίτης άγγιξε ένα 4ο γκολ! Μετά από σέντρα του Μπέλιγχαμ από τα δεξιά προς το δεύτερο δοκάρι, ο Εμπαπέ έπιασε με τη μια το σουτ, αλλά ο Νόιερ… κατέβασε ρολά, με εντυπωσιακή επέμβαση.

Το ματς απέκτησε μια… άγρια ομορφιά, με την Μπάγερν Μονάχου να έχει κάποια καλά σουτ, που όμως δεν κατέληξαν στα δίχτυα του Λούνιν. Την ίδια στιγμή, ο Εμπαπέ προσπαθούσε να πετύχει γκολ πρόκρισης, μοιράζοντας όμως και το παιχνίδι σε συμπαίκτες, με τον Βινίσιους να έχει κακές επιλογές. Στα τελευταία λεπτά, όμως, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Καβαμινγκά μπήκε στο 61′ και δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες (στο 78′ και στο 86′ ο Καμαβινγκά δέχθηκε δυο κίτρινες κάρτες και αποβλήθηκε!)

Οι Γερμανοί πίεσαν στα επόμενα λεπτά και όχι μόνο έφτασαν στο 3-3 με το τρομερό πλασέ του Ντίας, αλλά πήραν και τη νίκη, με σουτάρα του Ολίσε στο 90+4.

Το φινάλε του αγώνα βρήκε τους Ισπανούς να διαμαρτύρονται στον διαιτητή και τον Γκιουλέρ -που είχε γίνει αλλαγή- να βλέπει την κόκκινη κάρτα.