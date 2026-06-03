Ο Ραζνάτοβιτς προανήγγειλε το deal του Άρη Betsson με τον Βασίλη Σπανούλη

Ο Βασίλης Σπανούλης βρίσκεται προ των πυλών του Άρη Betsson, με τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς να στέλνει το δικό του μήνυμα.

O ατζέντης του Βασίλη Σπανούλη θυμήθηκε τη μετακίνηση του Kill Bill από τον Παναθηναϊκό στον Ολυμπιακό το 2010 και έγραψε με αφορμή το επικείμενο deal με τον Άρη:

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«Κάθε 16 χρόνια είναι η σειρά μου να παίζω έναν ρόλο στην αναδιαμόρφωση του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ».

Every 16 years, it’s my turn to play a role in reshaping Greek and European basketball

#BeoBasket — Misko4Raznatovic (@MiskoRaznatovic) June 3, 2026

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει δώσει τα χέρια με τον Άρη και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για την ολοκλήρωση του σπουδαίου deal που αλλάζει επίπεδο τους Θεσσαλονικείς.