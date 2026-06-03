Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του πρώτου τελικού της GBL στο ΣΕΦ

Βάσω Τσαρούχα, Γιάννης Τσιμπούρης και Γιώργος Κατραχούρας θα διευθύνουν τον πρώτο τελικό της GBL
Βάσω Τσαρούχα
Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα σε αγώνα της GBL (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί σε λίγη ώρα (03/06/26, 21:00, Live από το Newsit.gr) τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για τον πρώτο τελικό της GBL, με την ΚΕΔ της ΕΟΚ να ανακοινώνει τους διαιτητές της αναμέτρησης.

Στον πρώτο τελικό του φετινού πρωταθλήματος στο ΣΕΦ, διαιτητές του αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός θα είναι η Βάσω Τσαρούχα, ο Γιάννης Τσιμπούρης και ο Γιώργος Κατραχούρας.

Η διαιτητική τριάδα ανακοινώθηκε επίσημα λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης και θα διευθύνει το πρώτο από τα τουλάχιστον τρία παιχνίδια, ανάμεσα στους δύο “αιώνιους” του ελληνικού μπάσκετ.

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