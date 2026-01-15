Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78 τελικό: Ήττα στο Μόναχο για το «τριφύλλι»

Ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή, μένοντας εκτός αποστολής. Εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση και οι Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ