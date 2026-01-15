Αθλητικά

Μπάγερν – Παναθηναϊκός 85-78 τελικό: Ήττα στο Μόναχο για το «τριφύλλι»

Το “τριφύλλι” προέρχεται από νίκη επί της Βίρτους Μπολόνια και θέλει να φτιάξει νέο σερί - Είχε επικρατήσει στο ματς του πρώτου γύρου κόντρα στους Βαυαρούς (87-79)
Euroleague
22η αγωνιστική
85 - 78
τελικό
Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν στο «SAP Garden» και καλείται να φτιάξει και πάλι ένα νικηφόρο σερί στη Euroleague, χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Ντίνο Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ. Το ρεκόρ των «πρασίνων» είναι στο 13-8, ενώ των Βαυαρών στο απογοητευτικό 7-14.

22:28 | 15.01.2026
Από το Newsit.gr καλή σας νύχτα
22:27 | 15.01.2026

Στο 13-9 στη βαθμολογία το τριφύλλι, γνωρίζοντας τρίτο αρνητικό αποτέλεσμα στους τέσσερις τελευταίους ευρωπαϊκούς αγώνες.

22:27 | 15.01.2026
ΛΗΞΗ του αγώνα με 85-78 και νίκη της μπάγερν επί του Παναθηναϊκού
22:18 | 15.01.2026

Επιθετικό φάουλ του Όσμαν, πάνω στον Όμπστ

22:17 | 15.01.2026
85-78 και πάλι ο Όμπστ
22:15 | 15.01.2026
82-78 με τον Σορτς
22:15 | 15.01.2026
82-76 μεγάλο τρίποντο του Όμπστ και τάιμ άουτ
22:13 | 15.01.2026

Άστοχος ολομόναχος ο Χουάντσο, χάθηκε ευκαιρία για σουτ ισοφάρισης

22:13 | 15.01.2026

η κατοχή στον παναθηναϊκό από καλή άμυνα του Σορτς

22:11 | 15.01.2026
79-76 με τον Γκραντ
22:10 | 15.01.2026

Τάιμ άουτ από τον Αταμάν

22:10 | 15.01.2026
79-74 με τις βολές του Ντιμιτρίγεβιτς
22:10 | 15.01.2026

1:39 για τη λήξη του αγώνα

22:08 | 15.01.2026

Φάουλ και βολές για τον Ντιμτρίγεβιτς

22:08 | 15.01.2026
77-74 με τον Όμπστ
22:06 | 15.01.2026
75-74 με δύσκολο καλάθι του Όσμαν
22:06 | 15.01.2026

Κέρδισε το φάουλ και τι βολές ο Γκραντ - Φοβερή άμυνα

22:05 | 15.01.2026

3:30 για τη λήξη του αγώνα

22:05 | 15.01.2026

Έφτασε τους 12 πόντους

22:05 | 15.01.2026
75-72 με τον Γκέιμπριελ
22:05 | 15.01.2026
73-72 με 2/2 βολές από τον Σλούκα
22:02 | 15.01.2026

Φάουλ και βολές για τον Σλούκα

22:02 | 15.01.2026

Τάιμ άουτ στο Μόναχο

22:01 | 15.01.2026
73-70 και 4/4 από τον Τζέσαπ σε σουτ τριών πόντων
22:01 | 15.01.2026
70-70 με τον Όσμαν
22:01 | 15.01.2026
70-68 με τον Ντιμιτρίεβιτς
21:58 | 15.01.2026
67-68 με δύσκολο καλάθι του Γκραντ
21:57 | 15.01.2026
67-66 με τον Ράταν-Μέις
21:56 | 15.01.2026
65-66 με τον Γκέιμπριελ
21:55 | 15.01.2026
63-66 με τον Ράταν-Μέις
21:55 | 15.01.2026
60-66 ο Παναθηναϊκός με τις βολές του Όσμαν
21:53 | 15.01.2026

Φάουλ και βολές για τον Όσμαν

21:51 | 15.01.2026
Τελευταίο δεκάλεπτο στο ματς
21:50 | 15.01.2026
58-64 σκορ τρίτης περιόδου
21:50 | 15.01.2026
58-64 με νέο τρίποντο του Σλούκα
21:50 | 15.01.2026
58-61 και πάλι με Ντιμιτρίεβιτς
21:49 | 15.01.2026
56-61 με τον Ντιμιτρίεβιτς
21:49 | 15.01.2026
54-61 ο Παναθηναϊκός
21:48 | 15.01.2026

Τρίτο φάουλ του Τζέσαπ

21:48 | 15.01.2026
54-60 με τον Όσμαν και θα έχει και μια βολή
21:47 | 15.01.2026
54-58 με τον Τζέσαπ
21:47 | 15.01.2026
51-58 με τον Ερνανγκόμεθ
21:45 | 15.01.2026

Δυο σερί φάουλ στον Σλούκα - Έφτασε τα 4 ομαδικά η Μπάγερν ξαφνικά

21:44 | 15.01.2026

Τάιμ άουτ

21:44 | 15.01.2026

2:49 για το τυέλος της 3ης περιόδου

21:43 | 15.01.2026
51-55 με τον Τζέσαπ
21:41 | 15.01.2026
49-55 με τον Σλούκα ο Παναθηναϊκός, οι πρώτοι του πόντοι στο ματς
21:40 | 15.01.2026

Τάιμ άουτ

21:39 | 15.01.2026
49-52 με τον ΜακΚόρμακ
21:39 | 15.01.2026
47-52 με τον Γκραντ, έφτασε τους 13 πόντους
21:38 | 15.01.2026
47-49 με τον Τζέσαπ
21:38 | 15.01.2026
44-49 ο Παναθηναϊκός με τις βολές του Όσμαν
21:37 | 15.01.2026

3ο φάουλ του Λούτσιτς και καλή είδηση για το "τριφύλλι"

21:35 | 15.01.2026

Φάουλ και βολές για τον Όσμαν

21:35 | 15.01.2026

6:56 για το τέλος της 3ης περιόδου

21:34 | 15.01.2026

Απλό φάουλ δίνουν τελικά οι διαιτητές

21:33 | 15.01.2026

Ο Σορτς χρεώνεται με αντιαθλητικό φάυολ στο 23'. Ο Αταμάν κάνει challenge για να υποβαθμιστεί σε απλό.

21:31 | 15.01.2026
44-47 με τον Γιόβιτς η Μπάγερν
21:30 | 15.01.2026
42-47 με τον Γκραντ
21:30 | 15.01.2026
42-45 με τον Λούτσιτς
21:29 | 15.01.2026
40-45 ο Παναθηναϊκός με τον Σορτς
21:28 | 15.01.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
21:12 | 15.01.2026
ΗΜΙΧΡΟΝΟ στο Μόναχο (40-43)
21:10 | 15.01.2026
40-43 με τις βολές του Λούτσιτς
21:08 | 15.01.2026
38-43 με ντράιβ του Όσμαν
21:06 | 15.01.2026
38-41 με τον Μάικ και τάιμ άουτ
21:06 | 15.01.2026

Βολές για τον Χολμς

21:05 | 15.01.2026
35-40 ο Χολμς, έφτασε τους 10 πόντους
21:04 | 15.01.2026
35-38 με τον όμπστ
21:04 | 15.01.2026
33-38 μειώνει κι άλλο η Μπάγερν
21:02 | 15.01.2026
31-38 με τον Μάικ
21:01 | 15.01.2026
29-38 με τον Όσμαν και τάιμ άουτ
20:58 | 15.01.2026
29-35 με τον Χολμς
20:56 | 15.01.2026
29-33 με τον Όσμαν και τάιμ άουτ από τον Πέσιτς
20:55 | 15.01.2026
29-30 με νέο τρίποντο από τον Σαμοντούροφ
20:54 | 15.01.2026
29-27 κλέψιμο, μακρινή πάσα και καλάθι του Γκέιμπριελ
20:54 | 15.01.2026
27-27 η Μπάγερν
20:52 | 15.01.2026
25-27 με τρίποντο του Σαμοντούροφ
20:51 | 15.01.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη περίοδος
20:49 | 15.01.2026
25-24 με το τρίποντο του Τζέσαπ στη λήξη της πρώτης περιόδου
20:48 | 15.01.2026
22-24 με τον Σορτς
20:47 | 15.01.2026
22-22 με τον Ράταν-Μέις
20:47 | 15.01.2026
20-22 μειώνει η Μπάγερν
20:46 | 15.01.2026

Βολές για την Μπάγερν

20:45 | 15.01.2026

1:37 για το τέλος της πρώτης περιόδου

20:45 | 15.01.2026
18-22 με δύσκολο ντράιβ του Καλαϊτζάκη
20:44 | 15.01.2026
18-20 με κάρφωμα του Γκέιμπριελ
20:43 | 15.01.2026
16-20 με τον Σορτς, που έβαλε μεγάλη καμπύλη στην μπάλα, στο ντράιβ που έκανε
20:42 | 15.01.2026
16-18 με τον Τζέσαπ
20:42 | 15.01.2026
14-18 με τον Γκραντ
20:41 | 15.01.2026
14-16 με τον Όμπστ η Μπάγερν
20:41 | 15.01.2026
11-16 με 1/2 βολές του Όσμαν
20:40 | 15.01.2026

Φάουλ και δυο βολές για τον Όσμαν

20:39 | 15.01.2026
11-15 με τον Γκραντ και 8-0 σερί των "πρασίνων"
20:38 | 15.01.2026
11-13 με κάρφωμα του Χολμς, από ασίστ του Οσμάν
20:37 | 15.01.2026
11-11 με τον Χολμς, που έφτασε τους 4 πόντους στο ματς
20:37 | 15.01.2026
11-9 με τον Γκραντ
20:37 | 15.01.2026
11-7 ο Ομπστ
20:35 | 15.01.2026
9-7 με δύσκολο τρίποντο του Ερναντκόμεθ
20:34 | 15.01.2026
9-4 με τον Λούτσιτς και τάιμ άουτ από τον Αταμάν
20:34 | 15.01.2026
7-4 με ντράιβ του Όμπστ
20:33 | 15.01.2026
5-4 με τρίποντο του Μάικ
20:33 | 15.01.2026
2-4 ο ΜακΚόρμακ το πρώτο καλάθι της Μπάγερν
20:32 | 15.01.2026
0-4 ο Χολμς, μετά από κλέψιμο του Γκραντ
20:31 | 15.01.2026
0-2 με τον Γκραντ ο Παναθηναϊκός
20:29 | 15.01.2026
Είχαμε "τζάμπολ" στην αναμέτρηση
20:29 | 15.01.2026

Η Μπάγερν θα ξεκινήσει με τους Γιόβιτς, Ομπστ, Λούτσιτς, Μάικ και ΜακΚόρμακ

20:25 | 15.01.2026

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς

20:24 | 15.01.2026

Η παρουσίαση των δυο ομάδων, αυτή τη στιγμή

20:24 | 15.01.2026

15 αναμετρήσεις μεταξύ Αταμάν και Πέσιτς, με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να προηγείται 8-7 στις νίκες

20:23 | 15.01.2026

Η δωδεκάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς της Μπάγερν

Ράταν-Μέις, ΜακΚόρμακ, Ντιμιτρίεβιτς, Γκέιμπριελ, Λούτσιτς, Ομπστ, Τζέσαπ, Γκιφάι, Φόγκτμαν, Γιόβιτς, Ντα Σίλβα και Μάικ

20:21 | 15.01.2026

Αγωνιστικά, στην Μπάγερν δεν υπολογίζονται εδώ και καιρό οι Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Ελίας Χάρις, ενώ εκτός 12άδας έμειναν οι Καμάρ Μπόλντγουιν και Γιούστους Χόλατζ. Επιστροφή για τους Λούτσιτς και Γιόβιτς

20:21 | 15.01.2026

Στο ματς του πρώτου γύρου, στην πρεμιέρα της Euroleague, οι πράσινοι είχαν επικρατήσει των Βαυαρών με 87-79 στο Telekom Center Athens

20:21 | 15.01.2026

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε σχετικό βίντεο με ένα καταπράσινο τμήμα της κερκίδας του «SAP Garden», γράφοντας «ο έκτος παίκτης μας είναι εδώ»

20:20 | 15.01.2026

Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται απόψε στο SAP Garden, δίνοντας τον δικό τους παλμό

20:20 | 15.01.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Πιότρ Παστούσιακ και Τόμας Μπισουέλ

20:19 | 15.01.2026

Η 12άδα του Παναθηναϊκού:

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν

20:19 | 15.01.2026

Ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή, μένοντας εκτός αποστολής. Εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση και οι Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ

20:18 | 15.01.2026
20:18 | 15.01.2026

Η Μπάγερν Μονάχου διανύει μία απογοητευτική σεζόν με απολογισμός 7-14

20:18 | 15.01.2026

Το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 6-4 μακριά από την έδρα του

20:17 | 15.01.2026

Το ρεκόρ τους, πλέον, είναι 13-8, και φιλοδοξούν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί ώστε να σκαρφαλώσουν στη βαθμολογία

20:17 | 15.01.2026

Οι “πράσινοι” έρχονται από τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Athens Telekom Center, στα οποία υπέστησαν δύο ήττες -από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο- πριν επικρατήσουν επί της Βίρτους Μπολόνια

20:17 | 15.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Μπάγερν – Παναθηναϊκός για την της Euroleague

20:17 | 15.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
