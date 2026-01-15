Μπάγερν – Παναθηναϊκός live για την 22η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν στο «SAP Garden» και καλείται να φτιάξει και πάλι ένα νικηφόρο σερί στη Euroleague, χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Ντίνο Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ. Το ρεκόρ των «πρασίνων» είναι στο 13-8, ενώ των Βαυαρών στο απογοητευτικό 7-14.
Η Μπάγερν θα ξεκινήσει με τους Γιόβιτς, Ομπστ, Λούτσιτς, Μάικ και ΜακΚόρμακ
Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει με Σλούκα, Γκραντ, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ και Χολμς
15 αναμετρήσεις μεταξύ Αταμάν και Πέσιτς, με τον τεχνικό του Παναθηναϊκού να προηγείται 8-7 στις νίκες
Η δωδεκάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς της Μπάγερν
Ράταν-Μέις, ΜακΚόρμακ, Ντιμιτρίεβιτς, Γκέιμπριελ, Λούτσιτς, Ομπστ, Τζέσαπ, Γκιφάι, Φόγκτμαν, Γιόβιτς, Ντα Σίλβα και Μάικ
Αγωνιστικά, στην Μπάγερν δεν υπολογίζονται εδώ και καιρό οι Ρόκας Γιοκουμπάιτις και Ελίας Χάρις, ενώ εκτός 12άδας έμειναν οι Καμάρ Μπόλντγουιν και Γιούστους Χόλατζ. Επιστροφή για τους Λούτσιτς και Γιόβιτς
Στο ματς του πρώτου γύρου, στην πρεμιέρα της Euroleague, οι πράσινοι είχαν επικρατήσει των Βαυαρών με 87-79 στο Telekom Center Athens
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέβασε σχετικό βίντεο με ένα καταπράσινο τμήμα της κερκίδας του «SAP Garden», γράφοντας «ο έκτος παίκτης μας είναι εδώ»
Περισσότεροι από 3.000 οπαδοί του Παναθηναϊκού βρίσκονται απόψε στο SAP Garden, δίνοντας τον δικό τους παλμό
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μιγκέλ Άνχελ Πέρεθ, Πιότρ Παστούσιακ και Τόμας Μπισουέλ
Η 12άδα του Παναθηναϊκού:
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Σαμοντούροβ, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Γκριγκόνις, Χουάντσο, Γιούρτσεβεν
Ο Κέντρικ Ναν έχει υποστεί μια κάκωση αριστερής ποδοκνημικής και έχει ξεκινήσει ήδη να ακολουθεί ειδική θεραπευτική αγωγή, μένοντας εκτός αποστολής. Εκτός είναι και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ενώ δεν υπολογίζονται για την αναμέτρηση και οι Ντίνος Μήτογλου και φυσικά ο Ματίας Λεσόρ
Η Μπάγερν Μονάχου διανύει μία απογοητευτική σεζόν με απολογισμός 7-14
Το «τριφύλλι» έχει ρεκόρ 6-4 μακριά από την έδρα του
Το ρεκόρ τους, πλέον, είναι 13-8, και φιλοδοξούν να χτίσουν ένα νικηφόρο σερί ώστε να σκαρφαλώσουν στη βαθμολογία
Οι “πράσινοι” έρχονται από τρία συνεχόμενα παιχνίδια στο Athens Telekom Center, στα οποία υπέστησαν δύο ήττες -από Ολυμπιακό και Αρμάνι Μιλάνο- πριν επικρατήσουν επί της Βίρτους Μπολόνια
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον αγώνα Μπάγερν – Παναθηναϊκός για την της Euroleague