Μπάγερν – Παναθηναϊκός live για την 22η αγωνιστική της Euroleague

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από την Μπάγερν στο «SAP Garden» και καλείται να φτιάξει και πάλι ένα νικηφόρο σερί στη Euroleague, χωρίς να έχει στη διάθεσή του τους Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Ντίνο Μήτογλου και Ματίας Λεσόρ. Το ρεκόρ των «πρασίνων» είναι στο 13-8, ενώ των Βαυαρών στο απογοητευτικό 7-14.