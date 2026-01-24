Μπακς – Νάγκετς 100-102: Νέα ήττα, τραυματισμός Γιάννη Αντετοκούνμπο και όλα στραβά για τα Ελάφια

Οι Μπακς έκαναν μία μεγάλη προσπάθεια, γύρισαν από το -23, στο τέλος όμως ηττήθηκαν με 100-102 από τους Νάγκετς στο Μιλγουόκι, χάνοντας ακόμα ένα παιχνίδι αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με τραυματισμό.

Οι Μπακς δεν μπορούν να σηκώσουν κεφάλι με τίποτα τη φετινή σεζόν και ούτε αναμένεται να το κάνουν, μετά και τον νέο τραυματισμό του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η ομάδα του Μιλγουόκι ηττήθηκε εντός έδρας από τους Νάγκετς με 102-100 και υποχώρησαν στο 18-26 (εκτός πλέι οφ στην Ανατολή), με τον Greek Freak να κλείνει τον αγώνα στον πάγκο της ομάδας του και να δείχνει πιο απογοητευμένος από ποτέ.

Παρότι ο Έλληνας σούπερ σταρ είχε βάλει τους Νάγκετς στα καλάθια, βγήκε από το παιχνίδι στο φινάλε, καθώς είχε πρόβλημα στη δεξιά γάμπα.

Σε 32:10 έβαλε 22 πόντους (πήρε οκτώ σουτ), γέμισε τη στατιστική του και στο φινάλε ήταν ράκος.

Στο 31-15 ανέβηκαν οι Νάγκετς, οι οποίοι αγωνίστηκαν χωρίς τους Τζαμάλ Μάρεϊ, Κρίστιαν Μπράουν, Πέιτον Γουάτσον, Καμ Τζόνσον, Νίκολα Γιόκιτς, Γιόνας Βαλαντσιούνας. Με μισή ομάδα προηγήθηκαν με 86-63, με 10:33 στο χρονόμετρο για το φινάλε, αλλά χρειάστηκε το άστοχο σουτ του Κούζμα για να “αποδράσουν” από το Μιλγουόκι.

Τζούλιαν Στρόδερ (20 πόντοι), Τιμ Χάρνταγουεϊ (17 πόντοι), Μπρους Μπράουν (15 πόντοι) και Ζικ Νάτζι (11 πόντοι, 12 ριμπάουντ) ήταν αυτοί που ξεχώρισαν για τους νικητές.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ντάλας Μάβερικς, τα ξημερώματα της Δευτέρας (26/1 στις 02:00) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 42-48, 63-78, 100-102.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Κούζμα 11 (1 τρίποντο, 10 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Αντετοκούνμπο 22, Τέρνερ 17 (6/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 6 μπλοκ), Χάρις 4 (1), Ρόλινς 21 (4/10 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 4 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κόφι 5 (1), Πόρτις 11 (1/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ), Άντονι 9 (1 τρίποντο, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Νανς, Τζάκσον.

ΝΤΕΝΒΕΡ ΝΑΓΚΕΤΣ (Ντέιβιντ Έιντελμαν): Σπένσερ Τζόουνς 5 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκόρντον 13 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 λάθη), Νάτζι 11 (1 τρίποντο, 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Στρόδερ 20 (1/6 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ), Πίκετ 13 (2 τρίποντα, 7 ασίστ), Χάρνταγουεϊ 17 (3/9 τρίποντα), Μπράουν 15 (1), Τάισον, Χολμς 3 (1), Κέρτις Τζόουνς 5 (1).

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 22/46 δίποντα, 12/39 τρίποντα, 20/27 βολές, 60 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 7 κλεψίματα, 8 μπλοκ, 10 λάθη, 19 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Ντένβερ Νάγκετς: 23/46 δίποντα, 12/41 τρίποντα, 20/23 βολές, 55 ριμπάουντ, 27 ασίστ, 8 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 7 λάθη, 19 φάουλ.