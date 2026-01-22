Αθλητικά

Μπακς – Θάντερ 102-122: Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ισοπέδωσε την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χρονιά μαρτύριο για τους Μπακς, οι οποίοι δύσκολα θα προλάβουν το τρένο των πλέι οφ της Ανατολής
REUTERS
REUTERS

Ακόμα μία βαριά ήττα στο φετινό πρωτάθλημα του NBA γνώρισαν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ υποτάχθηκε άνευ όρων στους πρωταθλητές Θάντερ στο Μιλγουόκι.

Οι Θάντερ επικράτησαν άνετα των Μπακς με 122-102, σ’ ένα παιχνίδι που είχε κριθεί από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν η ομάδα της Οκλαχόμα ξέφυγε με 20 πόντους και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της.

Στο 18-25 υποχώρησε το Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει τη στατιστική του (19 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ), χωρίς να ζορίζει τους Θάντερ. Εκτός αγώνα έμειναν οι έβιν Πόρτερ (λοξός κοιλιακός μυς) – Μάιλς Τέρνερ (διάστρεμμα).

Στο 37-8 ανέβηκαν οι Θάντερ, παρά το γεγονός ότι έπαιξαν χωρίς τους Τζέιλεν Γουίλιαμς, Άλεξ Καρούζο, Τζέιλιν Γουίλιαμς, Αϊζέια Χάρτενσταϊν.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έστησε ένα τρελό πάρτι στο Μιλγουόκι, μετρώντας 40 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ντένβερ Νάγκετς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/1 στις 04:30) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-38, 51-69, 77-99, 102-122.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Χάρις 3 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 19, Κούζμα 9 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριν 15 (4/9 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Άντονι 17 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νανς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ, Τζάκσον 3 (1), Σιμς, Κόφι, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ (Μαρκ Ντάιγκνολτ): Γουάλας 9 (2), Ντορτ 13 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλμγκρεν 10 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 40 (14/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Τζο 5 (1/7 τρίποντα), Κένριτς Γουίλιαμς 18 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάρλσον 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπαρνχάιζερ, Γιάνγκμπλαντ, Ντιένγκ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 24/40 δίποντα, 16/41 τρίποντα, 6/9 βολές, 43 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 6 κλεψίματα, κανένα μπλοκ, 16 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: 35/54 δίποντα, 14/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 49 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 11 φάουλ.

