Μπακς – Θάντερ 102-122: Ο Γκίλτζιους-Αλεξάντερ ισοπέδωσε την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Ακόμα μία βαριά ήττα στο φετινό πρωτάθλημα του NBA γνώρισαν οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η ομάδα του Έλληνα σούπερ σταρ υποτάχθηκε άνευ όρων στους πρωταθλητές Θάντερ στο Μιλγουόκι.

Οι Θάντερ επικράτησαν άνετα των Μπακς με 122-102, σ’ ένα παιχνίδι που είχε κριθεί από το πρώτο δεκάλεπτο, όταν η ομάδα της Οκλαχόμα ξέφυγε με 20 πόντους και δεν κοίταξε ποτέ πίσω της.

Στο 18-25 υποχώρησε το Μιλγουόκι, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να γεμίζει τη στατιστική του (19 πόντοι, 14 ριμπάουντ, 7 ασίστ), χωρίς να ζορίζει τους Θάντερ. Εκτός αγώνα έμειναν οι έβιν Πόρτερ (λοξός κοιλιακός μυς) – Μάιλς Τέρνερ (διάστρεμμα).

Στο 37-8 ανέβηκαν οι Θάντερ, παρά το γεγονός ότι έπαιξαν χωρίς τους Τζέιλεν Γουίλιαμς, Άλεξ Καρούζο, Τζέιλιν Γουίλιαμς, Αϊζέια Χάρτενσταϊν.

Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έστησε ένα τρελό πάρτι στο Μιλγουόκι, μετρώντας 40 πόντους, 7 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς οι Ντένβερ Νάγκετς, τα ξημερώματα του Σαββάτου (24/1 στις 04:30) στο Μιλγουόκι.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-38, 51-69, 77-99, 102-122.

ΜΙΛΓΟΥΟΚΙ ΜΠΑΚΣ (Ντοκ Ρίβερς): Χάρις 3 (1), Γιάννης Αντετοκούνμπο 19, Κούζμα 9 (4/7 δίποντα, 0/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Γκριν 15 (4/9 τρίποντα), Ρόλινς 10 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πόρτις 15 (2 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 9 ασίστ), Άντονι 17 (4/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νανς 11 (3/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Τρεντ, Τζάκσον 3 (1), Σιμς, Κόφι, Θανάσης Αντετοκούνμπο.

ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘΑΝΤΕΡ (Μαρκ Ντάιγκνολτ): Γουάλας 9 (2), Ντορτ 13 (3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Χόλμγκρεν 10 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μίτσελ 18 (6/10 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 40 (14/17 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 6/7 βολές, 7 ριμπάουντ, 11 ασίστ), Τζο 5 (1/7 τρίποντα), Κένριτς Γουίλιαμς 18 (6/8 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 8 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κάρλσον 9 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μπαρνχάιζερ, Γιάνγκμπλαντ, Ντιένγκ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Μιλγουόκι Μπακς: 24/40 δίποντα, 16/41 τρίποντα, 6/9 βολές, 43 ριμπάουντ, 30 ασίστ, 6 κλεψίματα, κανένα μπλοκ, 16 φάουλ.

Τα ομαδικά στατιστικά των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ: 35/54 δίποντα, 14/36 τρίποντα, 10/15 βολές, 49 ριμπάουντ, 24 ασίστ, 12 κλεψίματα, 3 μπλοκ, 8 λάθη, 11 φάουλ.