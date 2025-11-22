Μπαρτσελόνα – Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-0: Θρίαμβος στην επιστροφή στο Καμπ Νου

Η Μπαρτσελόνα εκμεταλλεύτηκε για τα καλά την επιστροφή στη φυσική της έδρα, το Καμπ Νου και επιβλήθηκε με 4-0 κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο.

Ο Λεβαντόφσκι πέτυχε το πρώτο τέρμα της Μπαρτσελόνα στο Καμπ Νου μόλις στο 4′ με δυνατό σουτ στην αριστερή γωνία του Σιμόν. Ο Λαμίν Γιαμάλ με τρομερή πάσα έδωσε την ευκαιρία στον Φεράν Τόρες να κάνει το 2-0 και ο Ισπανός δεν την άφησε ανεκμετάλλευτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Φερμίν Λόπεθ έκανε το 3-0 για τη ομάδα του Φλικ με συρτό σουτ στη δεξιά γωνία του τέρματος. Η ομάδα του Ερνέστο Βαλβέρδε στο 54′ έμεινε με 10 παίκτες μετά από κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Σάνσετ. Στο 90′ ο Γιαμάλ έδωσε ξανά στον Φεράν Τόρες, που πέτυχε το τέταρτο γκολ για τους Καταλανούς στο Καμπ Νου.

Οι μπλαουγκράνα πάτησαν στην κορυφή της La Liga με 31 βαθμούς μετά την 13η αγωνιστική και περιμένουν τον αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με την Έλτσε για να δουν αν θα παραμείνουν εκεί. Η «Βασίλισσα» έχει και αυτή 31 βαθμούς στη βαθμολογία.