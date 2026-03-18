Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ 7-2: Θρίαμβος των μπλαουγκράνα στο απίθανο ματς του Καμπ Νου και πρόκριση στους 8 του Champions League

Η Μπαρτσελόνα πήρε μεγάλη νίκη με 7-2 κόντρα στη Νιουκάστλ και εξασφάλισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Champions League, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει πιθανότατα την Ατλέτικο Μαδρίτης που έχει προβάδισμα τριών γκολ (5-2) κόντρα στην Τότεναμ.

Ο Ραφίνια άνοιξε το σκορ στο 6′ για την Μπαρτσελόνα με υπέροχο πλασέ στην αριστερή γωνία του Ράμσντεϊλ. Η Νιουκάστλ απάντησε άμεσα στο 15′ με τον Ελάνγκα να ευστοχεί στο τετ α τετ, μετά από παράλληλη πάσα του Χολ.

Ο Μπερνάλ έδωσε ξανά προβάδισμα στους Καταλανούς, μετά από εκτέλεση φάουλ της Μπαρτσελόνα και κεφαλιά πάσα του Μαρτίν, που τον έβγαλε ανενόχλητο στην περιοχή των Άγγλων. Ο Ελάνγκα εκμεταλλεύτηκε ξανά την αδράνεια της άμυνας των Καταλανών και σε κενή εστία έκανε το 2-2 στο Καμπ Νου.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Τρίπιερ υπέπεσε σε πέναλτι πάνω στον Ραφίνια και έδωσε την ευκαιρία στον Γιαμάλ να βάλει την Μπαρτσελόνα ξανά μπροστά στο σκορ. Ο Ισπανός δεν λάθεψε και έκανε το 3-2 με πολύ καλή εκτέλεση.

Ο Φερμίν βρέθηκε απέναντι από τον Ράμσντεϊλ και τον νίκησε για να κάνει το 4-2 στο σκορ. Ο Λεβαντόφσκι ανέλαβε δράση και με δύο γκολ έκανε το 6-2 στο «τρελό» ματς του Καμπ Νου. Ο Ραφίνια διαμόρφωσε το τελικό σκορ με ωραίο πλασέ, μετά από τραγικό λάθος της άμυνας των Άγγλων.

Η Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει την Ατλέτικο Μαδρίτης ή την Τότεναμ στον ημιτελικό, με τους μαδριλένους να έχουν το προβάδισμα, μιας και έχουν νικήσει 5-2 στο πρώτο παιχνίδι.

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν Vs Γαλατασαράι – Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης Vs Αταλάντα – Μπάγερν

Μπαρτσελόνα Vs Ατλέτικο – Τότεναμ

Σπόρτινγκ Vs Άρσεναλ