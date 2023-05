Η Μπαρτσελόνα κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Ισπανία, αλλά η Ρεάλ Σοσιεδάδ εκμεταλλεύτηκε τη χαλάρωσή της, για να πάρει τη νίκη με 2-1 και να βρεθεί μία “ανάσα” από την έξοδο στο Champions League.

Οι φίλοι της Μπαρτσελόνα γέμισαν το Καμπ Νόου για να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του 27ου τίτλου της ομάδας τους στην Ισπανία, αλλά η Ρεάλ Σοσιεδάδ “χάλασε” εν μέρει τη φιέστα τους.

Με γκολ του Μερίνο μόλις στο 5ο λεπτό του αγώνα και τον Σόρλοθ να διπλασιάζει τα τέρματά τους στο 71′, οι Βάσκοι έκαναν το διπλό και βρέθηκαν στο +5 από τη Βιγιαρεάλ στην 5η θέση της βαθμολογίας του ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο Λεβαντόφσκι διαμόρφωσε το τελικό σκορ για την Μπαρτσελόνα στο ματς και αποθεώθηκε από τους οπαδούς της, για τη συμβολή του στην κατάκτηση της “La Liga”. Στη συνέχεια μάλιστα, οι Καταλανοί σήκωσαν και το τρόπαιο του πρωταθλητή, με το γλέντι να συνεχίζεται παρά την -ανούσια- ήττα.

