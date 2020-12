Μπαρτσελόνα: Το χειρότερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα εδώ και 32 χρόνια! (pic)

Η ήττα που υπέστη χθες (5/12) από την Κάντιθ η Μπαρτσελόνα σηματοδότησε το χειρότερο ξεκίνημα των Καταλανών στη La Liga εδώ και 32 χρόνια, αφού έχει ήδη μείνει 12 βαθμούς μακρυά από την κορυφή μετά από 10 αγωνιστικές.

Το χειρότερο της ξεκίνημα στο πρωτάθλημα εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες πραγματοποιεί η Μπαρτσελόνα, έχοντας συγκεντρώσει μόλις 14 βαθμούς στις πρώτες 10 αγωνιστικές. Τελευταία φορά που έγινε κάτι ανάλογο ήταν πριν από 32 χρόνια. Συγκεκριμένα ήταν η σεζόν 1987/88 όταν μετά από 10 αγωνιστικές οι “μπλαουγκράνα” είχαν συγκεντρώσει 13 βαθμούς με βάση το σύστημα των τριών βαθμών ανά νίκη.

14 – Barcelona have earned just 14 points in their opening 10 LaLiga games this season, their lowest tally at this stage since 1987/88 season (13, three points per win), the previous campaign to Johan Cruyff arrival Barcelona as manager. History. pic.twitter.com/gphAEr5EEg