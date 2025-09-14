Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 6-0: Επιστροφή στις νίκες με σαρωτική εμφάνιση

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Μπαρτσελόνα διέλυσε 6-0 τη Βαλένθια στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της La liga.

Το ματς έγινε στο… ταπεινό «Estadi Johan Cruyff» χωρητικότητας μόλις 6.000 θέσεων, που αποτελεί προσωρινή έδρα της Μπαρτσελόνα. Απο δύο γκολ πέτυχαν ο Φερμίν Λόπεθ, ο Ραφίνια και ο Λεβαντόφσκι για την ομάδα του Χάνσι Φλικ που παραμένει στη δεύτερη θέση, δύο βαθμούς πίσω από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

«Χορταστικό» ματς στη Βαλένθια, όπου Λεβάντε και Μπέτις αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 . Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να κυριαρχήσουν εύκολα και πήραν προβάδισμα 2-0 στο δεκάλεπτο με Εγιόνγκ και Ρομέρο, όμως η ομάδα της Σεβίλλης αντεπιθέθηκε, μείωσε με τη λήξη του ημιχρόνου με τον Κούτσο Ερνάντες και ισοφάρισε στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Πάμπλο Φορνάλς. Ήταν ο πρώτος βαθμός για τη Λεβάντε, που όμως έχασε μεγάλη ευκαιρία για την πρώτη της νίκη.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σεβίλλη-Ελτσε 2-2

(28΄ Ρομέρο, 85΄ Πέκε – 54΄ Αντρέ Σίλβα, 70΄ Ράφα Μιρ)

Χετάφε-Οβιέδο 2-0

(45’+4 Μάρτιν, 45’+9 Μαγιοράλ)

Σοσιεδάδ-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(56′ πέν. Ογιαρθάμπαλ – 12′ Μπαπέ, 44′ Γκιουλέρ)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Αλαβές 0-1

(57′ αυτ. Μπερενγκέρ)

Ατλέτικο Μαδρίτης-Βιγιαρεάλ 2-0

(9΄ Μπάριος, 52΄ Γκονζάλεζ)

Θέλτα-Τζιρόνα 1-1

(90’+2 πέν. Ιγκλέσιας – 12′ Βανάτ)

Λεβάντε-Μπέτις 2-2

(2΄ Ρομέρο, 10΄ Εγιόνγκ – 45+2΄ Ερνάντες, 81΄ Φορνάλς)

Οσασούνα-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0

(15΄ Ντε Άρο, 77΄ Μπενίτο)

Μπαρτσελόνα-Βαλένθια 6-0

(29΄,56΄ Φερμίν Λόπεθ, 53΄,66′ Ραφίνια, 76΄,86΄ Λεβαντόφσκι)

Εσπανιόλ-Μαγιόρκα 15/9

Βαθμολογία (σε 4 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 12

Μπαρτσελόνα 10

Αθλέτικ Μπιλμπάο 9

Χετάφε 9

Βιγιαρεάλ 7

Εσπανιόλ 7 -3αγ.

Αλαβές 7

Έλτσε 6

Μπέτις 6 -5αγ.

Οσασούνα 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 5

Βαλένθια 4

Ράγιο Βαγεκάνο 4

Σεβίλλη 4

Θέλτα 4 -5αγ.

Οβιέδο 3

Ρεάλ Σοσιεδάδ 2

Μαγιόρκα 1 -3αγ.

Τζιρόνα 1

Λεβάντε 1