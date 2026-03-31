Μπαρτσελονέτα – Ολυμπιακός 20-13: Οι ερυθρόλευκοι λύγισαν στη Βαρκελώνη στην προημιτελική φάση του Champions League πόλο

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε 20-13 από την Μπαρτσελονέτα εκτός έδρας και έκανε τη δεύτερη ήττα του στην προημιτελική φάση του Champions League πόλο για να πέσει στην τρίτη θέση του ομίλου.

Ο Βιγκβάρι ήταν σε εξαιρετικό βράδυ για την Μπαρτσελονέτα και εξέθεσε την άμυνα του Ολυμπιακού πετυχαίνοντας επτά γκολ. Για τους Πειραιώτες κορυφαίος ήταν ο Δήμου ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 5 γκολ.

Η νίκη της Μπρέσια κόντρα στη Νόβι Μπέογκραντ δημιούργησε μία τριπλή ισοβαθμία κάτω από την πρωτοπόρο Μπαρτσελονέτα και αναμένεται τα τρία τελευταία παιχνίδια να έχουν σπουδαίες μάχες

Στην επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες θα υποδεχθούν στο Παπαστράτειο τη Νόβι Μπέογκραντ την Τρίτη 22 Απριλίου στις 21:30, με στόχο να πάρουν μία νίκη που θα τους φέρει στη δεύτερη θέση.

Τα οκτάλεπτα: 4-4, 6-4, 5-3, 4-2

Μπαρτσελονέτα: Αγκίρε, Μουνιαρίθ 4, Κασαμπέγια, Βαλς 1, Σαναχούγια 3, Ετσενίκε, Χ. Μπούστος, Μπούριαν 1, Ταχουλ 2, Βίγκβαρι 7, Μπιέλ 1, Α. Μπούστος 1, Ντέλμας, Γκομίλα.

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Άνγκιαλ 1, Γκίλλας, Λυκούδης, Φουντούλης 3, Γκούβης, Ζάλανκι 1, Δήμου 5, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου 1, Πούρος 1.

Η βαθμολογία του ομίλου

Μπαρτσελονέτα 9

Νόβι Μπέογκραντ 3

Ολυμπιακός 3

Μπρέσια 3

* Να θυμίσουμε ότι προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής

22/04/26 21:30 Ολυμπιακός – Νόβι Μπέογκραντ

22/04/26 21:30 Μπαρτσελονέτα – Μπρέσια