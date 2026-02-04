«Μπαρτζώκα ψυχάρα, Ολυμπιακάρα» φώναξαν οι οπαδοί των ερυθρολεύκων στο ματς στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατάφερε να βρεθεί για λάθος λόγο στην επικαιρότητα, το τελευταίο 24ωρο, μετά το φραστικό επεισόδιο που είχε με Έλληνα οπαδό στο Dubai BC – Ολυμπιακός, για τη Euroleague.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχασε τον έλεγχο και ανέβηκε στην κερκίδα, προκειμένου να βρει τον οπαδό που τον έβρισε. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θόλωσε τόσο που άρχισε τα… γαλλικά, ενώ σε άλλο video εμφανίζεται να βρίζει μια γυναίκα.

“Σας γ…ω όλους βαζέλες” φάνηκε να λέει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ προς τη γυναίκα είπε: “Άντε γ…ου μωρή που…να”. Το επεισόδιο αυτό προκάλεσε την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που έχει σκοπό να “προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κόουτς των Πειραιωτών να τιμωρηθεί παραδειγματικά.

Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.



Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων,… pic.twitter.com/uqwU8VmNj7 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) February 4, 2026

Λίγες ώρες μετά, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρέθηκαν στην Τρίπολη για να παρακολουθήσουν από κοντά την αναμέτρηση των ερυθρόλευκων με τον τοπικό Αστέρα (εξ αναβολής ματς για την 17η αγωνιστική στη Super League) υποστήριξαν με τη σέντρα της αναμέτρησης τον προπονητή της ΚΑΕ, Γιώργο Μπαρτζώκα, φωνάζοντας σύνθημα υπέρ του.

“Μπαρτζώκα, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα” ακούστηκε από την ερυθρόλευκη εξέδρα. Με το σύνθημά τους, οι περίπου 3000 φίλοι των ερυθρόλευκων θέλησαν να καταστήσουν σαφές ότι ο Μπαρτζώκας απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους, στέλνοντας μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.