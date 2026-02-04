Παναθηναϊκός για Μπαρτζώκα: Κανένας νάνος δεν έχει το δικαίωμα να μας πιάνει στο στόμα του

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός εξέδωσε ανακοίνωση, μέσω της οποίας καταφέρεται κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα για τη συμπεριφορά του προπονητή του Ολυμπιακού μετά τον αγώνα με την Ντουμπάι BC.

Ο Παναθηναϊκός ξεκαθάρισε ότι θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος της εξέδρας που βρισκόταν ένας φίλαθλος, ο οποίος τον έβρισε, ενώ ο ίδιος έβρισε και μία γυναίκα που του ζήτησε να ηρεμήσει.

«Σας γ…ω όλους βαζέλες» φάνηκε να λέει ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ενώ προς τη γυναίκα είπε: «Άντε γ…ου μωρή που…να».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

«Θαυμάστε τον Γιώργο Μπαρτζώκα, τον προπονητή μιας ιστορικής ομάδας, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα της Dubai BC με τον Ολυμπιακό να υβρίζει χυδαία Έλληνες φιλάθλους σε γήπεδο του εξωτερικού.

Ο κ. Μπαρτζώκας αλλόφρων και σκαρφαλωμένος στα κάγκελα του γηπέδου φώναζε, μεταξύ άλλων, σε έναν φίλαθλο: «Σας γαμάω όλους βαζέλες», θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να προσβάλει τον Παναθηναϊκό και τα εκατομμύρια των φιλάθλων του ανήμερα των 118ων γενεθλίων του κορυφαίου Συλλόγου της Ελλάδας και όχι μόνο.



Κανένας «νάνος» δεν έχει το δικαίωμα να πιάνει τον Παναθηναϊκό στο στόμα του, τον Παναθηναϊκό των 7 ευρωπαϊκών τροπαίων, του ενός Διηπειρωτικού, των 41 Πρωταθλημάτων και των 21 Κυπέλλων Ελλάδος, την ομάδα που έχει κατακτήσει όσους τίτλους έχουν όλοι οι άλλοι μαζί!

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στη συνέχεια έβρισε χυδαία και μια γυναίκα («Άντε γαμήσου μωρή πουτάνα»), η οποία «τόλμησε», άκουσον άκουσον, να του ζητήσει να ηρεμήσει.

Κατά τα άλλα, η τόσο «ευαισθητοποιημένη» σε θέματα συμπεριφοράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, που σπεύδει στις Αρχές για καθετί, αντί να καταδικάσει δημοσίως τον κ. Μπαρτζώκα για όσα εμετικά είπε και έκανε ενώπιον όλων στο Ντουμπάι ζήτησε από τη EuroLeague να βρει και να τιμωρήσει τον Έλληνα φίλαθλο από την κερκίδα των υποστηρικτών της ομάδας του που τον εξύβρισε! Πόση υποκρισία πια…

Το βέβαιο είναι ότι η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR υπηρετώντας τα εκατομμύρια των φιλάθλων της και σεβόμενη τη λαμπρή ιστορία της θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, προκειμένου ο κ. Μπαρτζώκας να τιμωρηθεί παραδειγματικά».