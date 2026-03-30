Μπαρτζώκας: «Αν δεν χαλαρώναμε θα κερδίζαμε με 20 πόντους»

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη με 94-101 κόντρα στον Παναθηναϊκό και ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι αν οι παίκτες του δεν χαλάρωναν στο φινάλε θα κέρδιζαν με 20 πόντους διαφορά.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στην έδρα του Παναθηναϊκού μίλησε για τη συνέχεια της σεζόν στη Euroleague, καθώς ακολουθούν δύσκολα παιχνίδια για τους δύο.

Οι δηλώσεις του Έλληνα προπονητή

«Τίποτα παραπάνω από ένα παιχνίδι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός που κερδίσαμε. Και οι δύο ομάδες είχαν απουσίες και ελλείψεις. Διαμορφώθηκαν τα πράγματα με την απουσία του Ναν και του Ντόρσεϊ στο δεύτερο ημίχρονο. Η κατάσταση του Φουρνιέ που μας δημιούργησε πρόβλημα στους γκαρντ και έπρεπε να παίξουμε ψηλά σχήματα, αλλά νομίζω σκοράραμε πάνω από 100 πόντους και αν δεν χαλαρώναμε στο τέλος θα κερδίζαμε με 20 πόντους διαφορά.

Ο Παναθηναϊκός καταλαβαίνω πως δεν είχε ένα τόσο μεγάλο κίνητρο γιατί παίζουν ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι, όπως και εμείς παίζουμε κρίσιμο παιχνίδι στην EuroLeague. Ήταν ένα παιχνίδι διαδικαστικό, το οποίο έχει μία μορφή ιδιαίτερη, όπως τα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Προφανώς και οι δύο έχουμε ένα σημαντικό παιχνίδι για διαφορετικούς ρόλους, αλλά και για τις δύο ομάδες είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την EuroLeague και για τον Παναθηναϊκό στη Σόφια, αλλά και για εμάς στην Λυών.

Πρέπει να κερδίσουμε είναι το τέλος της χρονιάς, υπάρχει σωματική κούραση και πνευματική, αλλά δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για οτιδήποτε γιατί αυτήν την στιγμή παίζουν πολλά πράγματα στην χρονιά».