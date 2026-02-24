Μπαρτζώκας: Δεν είμαστε στα καλύτερα μας ψυχολογικά

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε στην ήττα του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, αλλά και στο παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Ζαλγκίρις για την Euroleague.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Κάουνας, όπου το βράδυ της Τετάρτης (25/2/2026, 20:000 θα αντιμετωπίσει τη Ζαλγκίρις για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τονίζει ότι η ομάδα δεν έχει και την καλύτερη ψυχολογία μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό.

“Ψυχολογικά δεν είμαστε στα καλύτερά μας, δεν παίξαμε καλά και χάσαμε το Κύπελλο, η επόμενη ημέρα μας βρίσκει με απώλειες του Βεζένκοφ και του Μιλουτίνοφ. Ο Μιλού χρειάζεται να μείνει για λίγες ημέρες έξω, αυτά είναι τα δεδομένα.

Καλό είναι που παίζουμε αμέσως μετά τον τελικό, είναι δύσκολη ομάδα η Ζαλγκίρις, ειδικά εντός έδρας. Εμείς έχουμε απώλειες αλλά πρέπει να είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε, να είμαστε ανταγωνιστικοί.

Το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό δεν παίξαμε καλά αλλά συνέβησαν πολλά πράγματα, ο Ντόρσεϊ έλειπε, είχαμε πρόβλημα με τους δύο ψηλούς, ανακατευτήκαμε. Εγώ νιώθω πως είμαστε σε καλή κατάσταση και αυτό είχε φανεί από όλα τα προηγούμενα παιχνίδια μας.

Είμαστε εδώ για να αποδείξουμε αν η ομάδα μας είναι σε φόρμα. Δεν έχουμε κυκλώσει ματς, ό,τι καλύτερο είναι θα το κάνουμε, θα χτυπήσουμε όλα τα ματς, μας νοιάζει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε.

Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα παιχνίδια τα ματς με τον Παναθηναϊκό, σε περίπτωση ήττας η επιβάρυνση είναι μεγαλύτερη, σε περίπτωση νίκης η ψυχολογία είναι καλή για μεγαλύτερο διάστημα.

Τελειώνοντας το Κύπελλο, βλέπουμε πως στο πρωτάθλημα είμαστε πρώτοι και στην Euroleague δεύτεροι”, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας