Οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν φώναξαν υβριστικό σύνθημα κατά του Κιλιάν Εμπαπέ μετά την κατάκτηση του Champions League

Ούτε η χαρά από την κατάκτηση του Champions League δεν έβγαλε τον Γάλλο σούπερ σταρ από το «στόχαστρο» των οπαδών
Οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν μετά την κατάκτηση του Champions League / REUTERS/Angelika Warmuth
Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά το Champions League, μετά το 1-1 με την Άρσεναλ και τη νίκη της με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι στον τελικό, αλλά οι οπαδοί της δεν ξέχασαν ακόμη και τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Μετά την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ από την ομάδα, η Παρί Σεν Ζερμέν “μετράει” δύο συνεχόμενα Champions League, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία σοτυς οπαδούς των Παριζιάνων να ξεσπαθώσουν κατά του Γάλλου σούπερ σταρ.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έφυγε από το Παρίσι, με στόχο την κατάκτηση του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως θα ήθελε και άκουσε τους συμπατριώτες του να τον βρίζουν στη γαλλική πρωτεύουσα μετά το θρίαμβο της Βουδαπέστης.

“Εμπαπέ, π@@τ@ν@ς γιε” φώναξαν εν χορώ οι οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν στο Παρίσι και έγιναν… viral, μετά το φινάλε του τελικού του Champions League, που κατέκτησε back to back η ομάδα τους.

Την ίδια ώρα μάλιστα, η Ρεάλ Μαδρίτης του Εμπαπέ βρίσκεται σε κρίση, μετά από δύο αποτυχημένες σεζόν.

