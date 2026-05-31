Ο «Βασιλιάς» Λουίς Ενρίκε οδήγησε ξανά την Παρί Σεν Ζερμέν στην κορυφή του Champions League

Η Παρί Σεν Ζερμέν του Λουίς Ενρίκε κατέκτησε για δεύτερη σερί χρονιά τον τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης, αφού μετά το 1-1 στην κανονική διάρκεια και την παράταση του τελικού του Champions League “λύγισε” με 4-3 την Άρσεναλ στα πέναλτι και σήκωσε ξανά το τρόπαιο.

Ο Λουίς Ενρίκε δημιούργησε μία φοβερή ομάδα τα τελευταία χρόνια και “σάρωσε” τα πάντα στην Ευρώπη, δείχνοντας το… δρόμο στην Παρί Σεν Ζερμέν προς την κορυφή του Champions League.

Μετά από σερί αποτυχιών στη διοργάνωση, η ζάμπλουτη Παρί χρειάστηκε να επενδύσει σε έναν σπουδαίο προπονητή, για να καταφέρει να γράψει τη δική της ιστορία στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση της Ευρώπης.

Τα… πεταμένα λεφτά σε Ιμπραΐμοβιτς, Νεϊμάρ, Μέσι και Εμπαπέ

Η αλλαγή ιδιοκτησίας στην Παρί Σεν Ζερμέν το 2011 άλλαξε την ιστορία της ομάδας, αφού η Qatar Sports Investments μετέτρεψε τους Παριζιάνους σε έναν από τους πιο πλούσιους συλλόγους του κόσμου.

Από τότε χρειάστηκαν όμως 14 ολόκληρα χρόνια για να φθάσει στη… γη της Επαγγελίας, με την κατάκτηση του πρώτου τίτλου στην ιστορία της στο Champions League.

Όλα αυτά τα χρόνια, η Παρί Σεν Ζερμέν ξόδεψε αμύθητες περιουσίες και απέκτησε τα κορυφαία ονόματα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά ούτε ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ούτε ο Νεϊμάρ, ούτε ο Λιονέλ Μέσι κατάφεραν να της χαρίσουν τον πολυπόθητο τίτλο της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Ακόμη και η λογική επένδυση σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του γαλλικού ποδοσφαίρου, τον Κιλιάν Εμπαπέ δεν ήταν αρκετή για να κάνει την ομάδα να ξεχωρίσει στο top επίπεδο της Ευρώπης. Μπορεί να σάρωσε τους τίτλους στη Γαλλία και να “πάλεψε” στο Champions League, αλλά ο τίτλος δεν ήρθε στο Παρίσι.

Η άφιξη του «Βασιλιά» Λουίς Ενρίκε

Μέχρι και πέρυσι τουλάχιστον, γιατί η άφιξη του Λουίς Ενρίκε το 2023 στην ομάδα, έμελλε να είναι καθοριστική. Οι Παριζιάνοι παρέδωσαν τα… κλειδιά σε έναν από τους κορυφαίους προπονητές της Ευρώπης και του επέτρεψαν να “χτίσει” τη δική του ομάδα, γεγονός που έφερε τελικά τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Μπαρτσελόνα, Λουίς Ενρίκε, αποδέχθηκε την πρόκληση και με την αποχώρηση του Κιλιάν Εμπαπέ, είχε την ευκαιρία να δημιουργήσει την ομάδα που εκείνος ονειρευόταν. Χωρίς τον μεγάλο σούπερ σταρ, αλλά με την “ανάσταση” του Ντεμπελέ, την επιλογή ταλέντων όπως ο Βιτίνια και… πινελιές όπως ο Κβαρατσκέλια, η Παρί Σεν Ζερμέν έγινε επιτέλους ομάδα, ικανή να διεκδικήσει το Champions League.

Ο τίτλος ήρθε μάλιστα με εμφατικό τρόπο, αφού η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε… παρέλαση την τελευταία διετία στη διοργάνωση, “σκότωσε” όλα τα φαβορί” και έφθασε σε back to back κατάκτηση του Champions League.

Με την ομάδα να φαίνεται μάλιστα να έχει πολύ μέλλον μπροστά της και… άπειρα χρήματα ακόμη για να ικανοποιήσει πλέον τον “Βασιλιά” Λουίς Ενρίκε, μπορεί να συνεχίσει να γράφει ιστορία και τα επόμενα χρόνια.