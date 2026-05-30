Οπαδοί του Ολυμπιακού πήγαν στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς για να του ζητήσουν να μείνει στην ομάδα

Ο Ολυμπιακός έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζει την επόμενη σεζόν, μετά την κατάκτηση της Euroleague, με όλα τα “φώτα” να βρίσκονται στον Άλεκ Πίτερς και την ανανέωση του συμβολαίου του, την οποία επιθυμούν διακαώς, τόσο η ομάδα, όσο και οι οπαδοί.

Μερίδα φίλων του Ολυμπιακού πήγε μάλιστα στο σπίτι του Άλεκ Πίτερς το βράδυ του Σαββάτου (30/05/26) για να του εκφράσουν την αγάπη τους και τη μεγάλη επιθυμία τους για παραμονή του στην ομάδα.

Ο Αμερικανός φόργουορντ βρισκόταν κοντά στη μετεγγραφή του στην Αρμάνι Μιλάνο, αλλά μετά το εκπληκτικό Final Four με τον Ολυμπιακό στην Αθήνα, γίνονται προσπάθειες από τους Πειραιώτες για να ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Ο Πίτερς είχε 17 πόντους στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτσε και 16 πόντους στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, όντας μεταξύ των κορυφαίων του Ολυμπιακού στο δρόμο προς την κατάκτηση του τροπαίου. Ο Αμερικανός φόργουορντ πάντως, κρατάει ακόμη “κλειστά τα χαρτιά” του για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.