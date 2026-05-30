Η Τσέλσι τρόλαρε την Άρσεναλ: «Ελάτε να επισκεφθείτε τα τρόπαια του Champions League στο Λονδίνο»

Μετά την ήττα της Άρσεναλ στον τελικό, η Τσέλσι παρέμεινε η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει κατακτήσει το Champions League
Το τρόπαιο του Champions League / REUTERS/Angelika Warmuth
Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε με 4-3 στα πέναλτι την Άρσεναλ (μετά το 1-1 στο υπόλοιπο του αγώνα) και της στέρησε για μία ακόμη φορά το τρόπαιο του Champions League, γεγονός που έφερε και τρολάρισμα από την Τσέλσι στους “κανονιέρηδες”.

Με την Άρσεναλ να αποτυγχάνει ξανά σε τελικό του Champions League και να παραμένει άτιτλη στη διοργάνωση, η Τσέλσι είναι ακόμη η μοναδική ομάδα του Λονδίνου που έχει σηκώσει το κορυφαίο τρόπαιο της Ευρώπης.

Μετά το φινάλε του τελικού στη Βουδαπέστη έτσι, οι “μπλε” του Λονδίνου έκαναν σχετική ανάρτηση στα social media, για να… πικάρουν τους αντιπάλους τους στην πρωτεύουσα της Αγγλίας. “Ελάτε και επισκεφτείτε το σπίτι των τροπαίων (σ.σ. του Champions League) στο Λονδίνο. Κλείστε θέση στο τουρ γηπέδου του Στάμφορντ Μπριτζ τώρα”, έγραψε ο επίσημος λογαριασμό της Τσέλσι στο Χ.

Η Τσέλσι έχει κατακτήσει δύο φορές το Champions Leauge, το 2012 και το 2021.

