Μπαρτζώκας: Φέτος είναι από τις καλύτερες δουλείες που έχω κάνει στον Ολυμπιακό όσον αφορά την ατμόσφαιρα στην ομάδα

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το μεσημέρι της Κυριακής (01.02.2026) για το Ντουμπάι, εκεί που την Τρίτη (03.02.2026, 18:00, Newsit.gr) θα αντιμετωπίσει την Dubai BC για τη Euroleague. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο αεροδρόμιο λίγο πριν την αναχώρηση του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε και στη στιγμή της προηγούμενης αγωνιστικής, δηλαδή την αγκαλιά με τον Ντόρσεϊ και τα πολλά χαμόγελα που έφερε το εύστοχο σουτ του γκαρντ των Πειραιωτών

Μάλιστα, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε χαρακτηριστικά πως φέτος είναι από τις καλύτερες χρονιές του όσον αφορά το κλίμα στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, τις σχέσεις του με τους παίκτες και γενικότερα την ατμόσφαιρα μέσα στον σύλλογο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά, όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

“Καταρχήν είχαμε μιλήσει στο time out πριν. Με τον Ντόρσεϊ είχαμε κάνει δύο-τρία turnovers σε εκείνο το χρονικό διάστημα και στην τελευταία επίθεση που δώσαμε κάποια σενάρια που μπορούν να γίνουν, του είπα πως εσύ θα βάλεις το σουτ και για αυτό με έδειξε μετά, πιο πολύ γιατί ήταν μια συνεννόηση που είχε γίνει από πριν ως δείγμα εμπιστοσύνης δικής μου προς αυτόν αλλά και ανταπόδοσης αυτού προς εμένα, σε εισαγωγικά όλο αυτό. Μετά η αγκαλιά που λέτε είναι η χαρά της νίκης γιατί έτσι όπως είναι το μπάσκετ πια δεν έχεις πολύ χρόνο να χαρείς. Χαίρεσαι κάποιες στιγμές και μετά μπαίνεις στον επόμενο προβληματισμό. Επομένως ήταν μια εκδήλωση χαράς, τίποτα παραπάνω”.