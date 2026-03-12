Μπαρτζώκας μετά το Μονακό – Ολυμπιακός: «Είναι δικό μου λάθος, δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 81-80 από τη Μονακό για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αναλαμβάνει την ευθύνη για την ήττα από τους Μονεγάσκους.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας επισήμανε ότι η ομάδα του δεν είχε τη σωστή νοοτροπία στο ματς και παρότι ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να έχει κερδίσει τη Μονακό, δεν είχε την εικόνα που ήθελε ο ίδιος.

Πιο συγκεκριμένα, ο προπονητής του Ολυμπιακού ανέφερε μετά το ματς τα εξής: «Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει. Δεν είχαμε τη σωστή νοοτροπία σήμερα. Κάναμε δύο περισσότερα λάθη από ασίστ. Δεν πασάραμε σωστά την μπάλα, έπαιξαν δυνατά και με καρδιά. Είναι δικό μου λάθος».