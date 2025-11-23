Μπαρτζώκας μετά το ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Κάναμε rotation με σκοπό να παίξουν όλοι και να μην πιεστεί κάποιος

Ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα του ΠΑΟΚ με 92-81 στη Θεσσαλονίκη για την 8η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Μπορεί η εκτός έδρας αποστολή στο Παλατάκι να έμοιαζε επικίνδυνη για τον Ολυμπιακό, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έφτασε στη νίκη χωρίς να ιδρώσει ιδιαίτερα, με τον Έλληνα τεχνικό να κάνει, μάλιστα, ροτέισον κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τη νίκη του Ολυμπιακού και αναφέρθηκε στο rotation που έκανε, αλλά και στη βελτίωση της ομάδας και του κάθε παίκτη προσωπικά.

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα

“Γενικά ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του, κάναμε ένα rotation με σκοπό να παίξουν όλοι και κανείς να μην πιεστεί πάνω από 20 λεπτά. Με σεβασμό προς τον ΠΑΟΚ, καθώς και η ατμόσφαιρα υπήρχε και η διάθεση του ΠΑΟΚ να χτυπήσει αυτό το ματς, μετά από ένα νικηφόρο σερί που είχε. Νομίζω, πως διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά και κερδίσαμε όπως έπρεπε”

Για το αν πήρε ο Ολυμπιακός κάποια διδάγματα ενόψει του ματς στο Βελιγράδι:

“Όχι, δεν υπάρχουν διδάγματα. Η ομάδα πρέπει να βελτιώνεται, μέσα στη χρονιά, και ο κάθε παίκτης προσωπικά να είναι σε όσο καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση. Σαν ομάδα πιστεύουμε πολύ στο ομαδικό παιχνίδι, καθώς όταν είμαστε ομαδικοί και πασάρουμε την μπάλα, είμαστε πάρα πολύ δυνατή ομάδα”.