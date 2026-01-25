Αθλητικά

Μπαρτζώκας: «Οι διαιτητές σφύριξαν αλλοπρόσαλλα στο παιχνίδι»

Νευριασμένος εμφανίστηκε στις δηλώσεις του Έλληνας προπονητής
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
Ο Γιώρηος Μπαρτζώκας/ ΦΩΤΟ Eurokinissi

Ο Ολυμπιακός κέρδισε 98-85 τον Κολοσσό Ρόδυ σε ένα παιχνίδι γεμάτο ένταση και έναν έντονο καυγά. Ο Μπαρτζώκας ήταν νευριασμένος στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι οι διαιτητές δημιούργησαν την ένταση στο παρκέ.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δήλωσε χαρακτηριστικά ότι οι διαιτητές σφύριξαν αλλοπρόσαλλα και αυτό έφερε τον εκνευρισμό. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον Ταϊρίκ Τζόουνς που τραυματίστηκε, αλλά και τον Κόρι Τζόζεφ.

 

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα

«Το παιχνίδι εξελίχθηκε με πολλή νευρικότητα από τις δύο πλευρές. Δεν κρίνω τους διαιτητές, αλλά ο τρόπος που σφυρίχτηκε το παιχνίδι γενικά ήταν λίγο αλλοπρόσαλλος. Άφησαν πολλές φορές τις σκληρές φάσεις κι άλλες φορές σφύριζαν με το παραμικρό κι αυτό δημιούργησε έναν εκνευρισμό γενικά σε όλους. Αλλά το γεγονός ότι κερδίσαμε με τόσες απουσίες και μετά τον τραυματισμό του Ταϊρίκ Τζόουνς είναι πολύ σημαντικό για εμάς».

Σε ερώτηση για τον νεοαποκτηθέντα γκαρντ του Ολυμπιακού, Κόρι Τζόζεφ, απάντησε: «Δεν έχει έρθει ακόμα καν στην Ελλάδα. Θα μιλήσουμε στη συνέντευξη Τύπου πριν την Μπαρτσελόνα για τον νέο παίκτη».

