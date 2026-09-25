Μπασκόνια – Ολυμπιακός: Η παρακάμερα του αγώνα από την πρώτη νίκη της σεζόν για τους Πειραιώτες στη Euroleague

Ο Ολυμπιακός έκανε πρεμιέρα με το… δεξί στη νέα σεζόν της Euroleague, καθώς πήρε μία άνετη νίκη με 106-89 στην έδρα της Μπασκόνια, έχοντας ως κορυφαίους παίκτες του Τάιλερ Ντόρσεϊ και Σάσα Βεζένκοφ.

Στο πρώτο του ματς στη Euroleague μετά την περσινή κατάκτηση του τροπαίου, ο Ολυμπιακός έδειξε σε εξαιρετική κατάσταση κόντρα στην Μπασκόνια και επιβεβαίωσε ότι είναι ένα από τα φαβορί και για τον τίτλο του 2027.

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Οι Πειραιώτες είχαν μάλιστα πολλούς πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση και το “κλίμα” στην ομάδα ήταν εξαιρετικό, όπως φαίνεται και στην παρακάμερα του αγώνα από το Olympiacos TV.

Επόμενο ματς για τον Ολυμπιακό κόντρα στη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.