Σούλης Μαρκόπουλος: Το ελληνικό μπάσκετ αποχαιρετά τον σπουδαίο προπονητή

Ο Σούλης Μαρκόπουλος πέθανε σε ηλικία 77 ετών και βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο και “υπηρέτησε” τόσο ως παίκτης, όσο και ως προπονητής για δεκαετίες.

Έχοντας γράψει ιστορία ως προπονητής, με πάνω από 700 αγώνες στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, ο Σούλης Μαρκόπουλος αποτέλεσε εμβληματική προσωπικότητα του αθλήματος και όλες οι μεγάλες ομάδες της GBL εξέδωσαν συλλυπητήριες ανακοινώσεις για το θάνατό του.

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Ο ΠΑΟΚ, με τον οποίο κατέκτησε το Κύπελλο Κόρατς του 1994 έγραψε: Με βαθιά οδύνη και απέραντη θλίψη, η ΚΑΕ ΠΑΟΚ αποχαιρετά τον Σούλη Μαρκόπουλο, έναν άνθρωπο που σημάδεψε ανεξίτηλα την ιστορία του ελληνικού μπάσκετ και “έφυγε” σήμερα από τη ζωή, σε ηλικία 77 ετών.

Ένας εμβληματικός προπονητής, με διαδρομή που εκτείνεται σε πέντε διαφορετικές δεκαετίες, ένας σπουδαίος δάσκαλος του αθλήματος και μια προσωπικότητα που άφησε το αποτύπωμά της σε κάθε ομάδα που υπηρέτησε.

Για τον ΠΑΟΚ, όμως, ήταν κάτι πολύ περισσότερο. Υπήρξε ο προπονητής που οδήγησε την ομάδα στην κορυφή της Ευρώπης με την κατάκτηση του Κυπέλλου Κόρατς το 1994. Κάθισε στον πάγκο του ΠΑΟΚ σε 393 επίσημα παιχνίδια σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους και παραμένει ο μακροβιότερος προπονητής στην ιστορία του συλλόγου.

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Το έργο, η προσφορά και η παρακαταθήκη του θα παραμείνουν ζωντανά, όχι μόνο στις σπουδαίες στιγμές που χάρισε στον ΠΑΟΚ, αλλά και στην εξέλιξη ολόκληρου του ελληνικού μπάσκετ, το οποίο υπηρέτησε με γνώση, πάθος και αξιοπρέπεια. Εκφράζουμε τα πιο ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Ας είναι αιώνια η μνήμη του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης

Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ εκφράζει την οδύνη της για τον θάνατο του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι από σήμερα πιο φτωχό, με την απώλεια ενός εκ των μακροβιότερων προπονητών, αλλά και σπουδαιότερων ανθρώπων στην ιστορία του αθλήματος. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το αποτύπωμά του στην καλαθοσφαίριση. Στον ΑΡΗ θήτευσε σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, από το 1994 έως το 1996, το 1998-99 και το 2019-20.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΑΕΚ

Η οικογένεια της «Βασίλισσας» εκφράζει την οδύνη της για το χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Μαρκόπουλος διετέλεσε προπονητής (και) της Ομάδας μας, το 2007, σε μία κρίσιμη καμπή της.

Ξεχώρισε για το απαράμιλλο ήθος του, για την ευπρέπεια και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, για τα οποία δικαίως κέρδισε το σεβασμό όλης της φίλαθλης Ελλάδας. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Σούλη Μαρκόπουλου.

Ο εκλιπών τίμησε το ελληνικό μπάσκετ όσο λίγοι και αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο άθλημα για όσους διδάχθηκαν από εκείνον. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών. Ο Σούλης Μαρκόπουλος άφησε το δικό του στίγμα στο μπάσκετ καθώς υπήρξε ένας εξαιρετικός προπονητής μα πάνω απ’ όλα ένας πραγματικός κύριος των γηπέδων, κερδίζοντας το σεβασμό όλων.

Το ελληνικό μπάσκετ είναι φτωχότερο από σήμερα. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Η ανάρτηση της ΚΑΕ Ηρακλής

Η ΚΑΕ Ηρακλής εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για τον χαμό του Σούλη Μαρκόπουλου, που βύθισε στο πένθος ολόκληρο το ελληνικό μπάσκετ. Ο εκλιπών υπήρξε επί σειρά ετών προπονητής της ομάδας μας και η απώλεια του αφήνει ένα τεράστιο κενό στον ελληνικό αθλητισμό.

Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους οικείους του.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…

Η ανακοίνωση του ΕΣΑΚΕ

«Ο Σούλης Μαρκόπουλος δεν βρίσκεται πια ανάμεσα μας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.



Ο Σούλης Μαρκόπουλος υπηρέτησε το ελληνικό μπάσκετ από τη θέση του προπονητή για σχεδόν 50 χρόνια, αφού έκανε ντεμπούτο στις 4 Νοεμβρίου 1978 με τον Δημόκριτο. Ακολούθησαν ΠΑΟΚ, Άρης, Μαρούσι, Ηρακλής, ΑΕΚ και Μακεδονικός, σε μία διαδρομή που τον κατέστησε τον προπονητή με τους περισσότερους αγώνες Πρωταθλήματος, από καταβολής Α’ Εθνικής, με 712.

Ο κόουτς Σούλης Μαρκόπουλος όμως ήταν πάνω από όλα ένας εργάτης του μπάσκετ και αντιμετωπιζόταν με σεβασμό από όλους τους ανθρώπους του χώρου.

Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Stoiximan GBL και ο πρόεδρος του κ. Μιχάλης Μελής εκφράζουν την βαθιά θλίψη τους για την απώλεια του Σούλη Μαρκόπουλου και τα ειλικρινή συλλυπητήρια τους στην οικογένεια και τους οικείους του εκλιπόντος».