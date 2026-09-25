Superbet – ΑΕΚ BC: Μαζί στη νέα εποχή της «Βασίλισσας»

Η ΑΕΚ BC και η Superbet παρουσίασαν επίσημα τη χορηγική τους συνεργασία μέχρι το 2029, σε μία ξεχωριστή εκδήλωση στην καρδιά της Αθήνας, όπου αποκαλύφθηκαν και οι νέες εμφανίσεις της «Βασίλισσας» για τη σεζόν 2026/27.

Το απόγευμα της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου, στο The Ilisian, η ΑΕΚ BC και η Superbet έκαναν το επόμενο βήμα της κοινής τους διαδρομής, παρουσιάζοντας επίσημα τη συνεργασία τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Στην εκδήλωση έδωσε το «παρών» σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ΑΕΚ, μαζί με τη διοίκηση και το επιτελείο της ομάδας, ενώ τη Superbet εκπροσώπησαν στελέχη της εταιρείας.

Η συνεργασία σηματοδοτεί την παρουσία της Superbet ως μεγάλου χορηγού της ΑΕΚ BC, με το brand να αποκτά κεντρική θέση στις νέες εμφανίσεις της «Βασίλισσας».

Μία νέα κοινή διαδρομή που ενώνει δύο πλευρές με υψηλές φιλοδοξίες, κοινές αξίες και τη διάθεση να δημιουργήσουν μία σχέση που θα ξεπερνά τα όρια μίας κλασικής χορηγίας.

Οι νέες εμφανίσεις της ΑΕΚ με τη Superbet στο επίκεντρο

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της βραδιάς ήταν φυσικά τα αποκαλυπτήρια των νέων εμφανίσεων της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27.

Οι Φρανκ Μπάρτλεϊ, Ντέρικ Γουίλιαμς, Δημήτρης Κατσίβελης και Γκρεγκ Μπράουν ανέλαβαν να παρουσιάσουν τις νέες κιτρινόμαυρες φανέλες, με τις οποίες η ομάδα θα αγωνιστεί στις εγχώριες και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της.

Οι νέες εμφανίσεις θα συνοδεύσουν τη «Βασίλισσα» στις μάχες της GBL και του Basketball Champions League, έχοντας πλέον τη Superbet σε κεντρική θέση στη φανέλα.

Νέα σεζόν. Νέα φανέλα. Νέος συμπαίκτης.

Μάκης Αγγελόπουλος: «Κοινές αξίες και κοινό όραμα με τη Superbet»

Τη Superbet στην οικογένεια της ΑΕΚ καλωσόρισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Μάκης Αγγελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη διεθνή παρουσία και την επένδυση της εταιρείας, αλλά και στις αξίες που ενώνουν τις δύο πλευρές.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Καλησπέρα σε όλους, σας ευχαριστώ που ήρθατε και κάνατε την τιμή, στην παρουσίαση της νέας μας φανέλας και του νέου μας χορηγού. Η οικογένεια της ΑΕΚ καλωσορίζει την Superbet, η οικογένεια της ΑΕΚ έρχεται από πολύ μακριά, κουβαλάει την ψυχή των ιδρυτών μας, την ιστορία αυτών που έπαιξαν για την ομάδα, κουβαλάει 102 χρόνια ιστορίας, τις αξίες και τα ιδανικά της ομάδας μας. Όλα αυτά που παραμένουν διαχρονικά και αναλλοίωτα θα συμπορευθούν μαζί με τις αξίες και το κοινό όραμα που μοιραζόμαστε με τη Superbet».

Από την πλευρά της Superbet, ο General Manager, Γιάννης Καλαμβόκης, αναφέρθηκε στη νέα συνεργασία με την ΑΕΚ BC και στη σημασία της στο ευρύτερο πλάνο της εταιρείας για τον ελληνικό αθλητισμό.

Ο Γιάννης Καλαμβόκης δήλωσε: «Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που βρίσκομαι εδώ. Για εμάς αυτή η συμφωνία έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η AEK BC είναι ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας, με ισχυρή ταυτότητα και μεγάλη βάση φιλάθλων. Είναι ένας οργανισμός που κοιτάζει μπροστά και εξελίσσεται. Και αυτό είναι ένα στοιχείο που μας συνδέει. Γι’ αυτό και βλέπουμε αυτή την συμφωνία – μέχρι το 2029- ως μία σχέση που θέλουμε να εξελίξουμε με συνέπεια και ουσία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και το επιτελείο της ομάδας για την συνεργασία. Εύχομαι η κοινή μας πορεία να είναι δημιουργική, ουσιαστική και να αποτελέσει βάση για ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες».

Η Superbet στο πλευρό της «Βασίλισσας»

Η συνεργασία με την ΑΕΚ BC αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στη σύνδεση της Superbet με τον ελληνικό αθλητισμό, με στόχο μία παρουσία που δεν περιορίζεται στη χορηγική προβολή.

Η Superbet θα βρίσκεται στο πλευρό της «Βασίλισσας» στη διάρκεια της νέας αγωνιστικής περιόδου, τόσο στις εγχώριες όσο και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις.

Παράλληλα, η συνεργασία δημιουργεί το έδαφος για κοινές ενέργειες, πρωτότυπο περιεχόμενο και εμπειρίες για τους φιλάθλους, φέρνοντας ακόμη πιο κοντά την ομάδα, τους αθλητές και τον κόσμο της ΑΕΚ.

Μαζί για νέες κορυφές

Η ΑΕΚ μπαίνει στη σεζόν 2026/27 με υψηλές απαιτήσεις και σημαντικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η «Βασίλισσα» ετοιμάζεται για τις μάχες της GBL και του Basketball Champions League, έχοντας πλέον τη Superbet στο πλευρό της. Η παρουσίαση στο The Ilisian αποτέλεσε την επίσημη αφετηρία.

Οι νέες εμφανίσεις αποκαλύφθηκαν. Η συνεργασία παρουσιάστηκε. Και πλέον η κοινή διαδρομή περνά στο παρκέ.

102 χρόνια ιστορίας συναντούν μία νέα εποχή.