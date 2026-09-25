Σούλης Μαρκόπουλος: Ενός λεπτού σιγή σε όλους τους αγώνες μπάσκετ για το θάνατό του

Ο θάνατος του Σούλη Μαρκόπουλου σε ηλικία 77 ετών βύθισε στο πένθος το ελληνικό μπάσκετ και η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι θα τιμηθεί η μνήμη του σε όλα τα εθνικά πρωταθλήματα.

Ο Σούλης Μαρκόπουλος ήταν ένας από τους κορυφαίους Έλληνες προπονητές και τρίτος σε νίκες στην ιστορία της Α1, γεγονός που θα φέρει και ενός λεπτού σιγή σε όλα τα γήπεδα, για το θάνατό του.

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Η ΕΟΚ έκανε τη σχετική ενημέρωση προς τις ομάδες, ενώ εξέδωσε και συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον θρυλικό προπονητή του ΠΑΟΚ, του Άρη, της ΑΕΚ και του Ηρακλή.

Η ανακοίνωση της ΕΟΚ

“Ενας άνθρωπος με πολυετή και πολύπλευρη προσφορά στο ελληνικό μπάσκετ δεν είναι πια κοντά μας. Ο Σούλης Μαρκόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, σκορπίζοντας τη θλίψη σε όλους όσοι τον γνώρισαν, συναναστράφηκαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Ο εκλιπών ήταν ο προπονητής με τις περισσότερες παρουσίες σε πάγκους ομάδων της πρώτης κατηγορίας, τις οποίες κοουτσάρισε συνολικά 712 φορές. Είχε αρχίσει την προπονητική του καριέρα από τον Δημόκριτο, είχε προπονήσει τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ με τον οποίο κατέκτησε και το κύπελλο Κόρατς το 1994, Άρη και Ηρακλή περισσότερες από μία φορά την κάθε μία, τον Μακεδονικό επίσης ενώ είχε καθίσει και στον πάγκο της ΑΕΚ και του Αμαρουσίου.

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Σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής του στα γήπεδα, ο Σούλης Μαρκόπουλος ξεχώρισε εκτός από την ποιότητα της δουλειάς του και για τον χαρακτήρα του, ο οποίος τον έκανε αγαπητό σε συνεργάτες και αντιπάλους.

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος και τα μέλη του ΔΣ εκφράζουν τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος. Η απώλειά του είναι σημαντική πρώτα για τους οικείους του, αλλά και συνολικά για τον χώρο του μπάσκετ και του ελληνικού αθλητισμού.”