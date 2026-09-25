Οι GM της Euroleague προβλέπουν συμφωνία με το NBA αλλά βάζουν και «κόκκινες γραμμές»

Οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Euroleague πρόκειται να συναντηθούν στις 4-5 Οκτωβρίου στο Κόμο, για συζητήσεις που ενδέχεται να αποδειχθούν καθοριστικές για το μέλλον της διοργάνωσης και την πιθανή συνεργασία με το NBA.

Την ίδια στιγμή, σύμφωνα με την έρευνα του Basketnews οι GM της Euroleague κάνουν την εκτίμηση πως οι συζητήσεις ανάμεσα στη Λίγκα και ΝΒΑ τελικά θα φέρουν μια συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών.

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Όπως αναφέρεται στην σχετική έρευνα, το 60% των στελεχών της Euroleague εκτιμά ότι οι δύο πλευρές θα βρουν τελικά κοινό έδαφος.

Στο ερώτημα από ποιον τομέα θα μπορούσε να ωφεληθεί περισσότερο η EuroLeague σε μια ενδεχόμενη συνεργασία με το NBA, μία απάντηση ξεχώρισε σαφώς: το μάρκετινγκ, σε ποσοστό 33,3%, ενώ ακολουθεί η απάντηση οικονομικοί κανονισμοί και πλαίσια με 20% και γήπεδα και υποδομές με 13,3%

Πάντως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα ακόλουθα “σενάρια”. Είτε το NBA θα βρει κοινό έδαφος με τη Euroleague και θα δημιουργηθεί μια κοινή διοργάνωση κι έτσι το εγχείρημα του «NBA Europe» θα εγκαταλειφθεί, είτε θα υπάρξει μια άμεση σύγκρουση ανάμεσα σε μια διευρυμένη Euroleague και το NBA Europe.

Την ίδια στιγμή, τα στελέχη των ομάδων της Euroleague θέτουν κάποιες “κόκκινες γραμμές”, για να οριστικοποιηθεί το deal. Πρώτη, η διατήρηση των υφιστάμενων κλαμπ και των ιστορικών μπασκετικών αγορών στην λίγκα, με 40%, ενώ ακολουθούν ο σεβασμός στην ευρωπαϊκή οπαδική κουλτούρα και πολιτισμική ακεραιότητα με 33,3% και ο ευρωπαϊκός έλεγχος στη λήψη αποφάσεων με 20%.