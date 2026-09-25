Αθλητικά

Super Cup: Αλλαγή ώρας στον τελικό του μπάσκετ

Μία ώρα νωρίτερα, στις 20:00, θα γίνει το τζάμπολ στο φετινό τελικό του Super Cup
Ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ
Ο Λεσόρ με τον Μιλουτίνοφ σε Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
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Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα “μονομαχήσουν” φέτος στο Super Cup του μπάσκετ, με τον τελικό του θεσμού να αλλάζει ώρα και να προγραμματίζεται τελικά για την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2026 στις 20:00.

Στα ημιτελικά του Super Cup του μπάσκετ, o Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ, με τους νικητές των δύο αναμετρήσεων να “παλεύουν” για την κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της σεζόν, στον τελικό της διοργάνωσης.

Το ματς τίτλου στο Super Cup του μπάσκετ, θα ξεκινήσει λοιπόν, μία ώρα νωρίτερα από ό,τι είχε αρχικά ανακοινωθεί, ενώ όλα τα ματς θα γίνουν στο γήπεδο “Ανδρέας Παπανδρέου” του Περιστερίου.

Το πρόγραμμα στο Super Cup

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 16:45

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 21:00

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου

Τελικός 20:00

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Αθλητικά
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