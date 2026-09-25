Αθλητικά

Ο Κρις Κάβανα θα είναι ο διαιτητής του Γερμανία – Ελλάδα στη 2η αγωνιστική του Nations League

Ο Άγγλος ρέφερι θα διευθύνει τον αγώνα του Άουγκσμπουργκ
Ο Κάβανα
Ο Κάβανα με τον Τζόλη σε αγώνα της Premier League / REUTERS/Tony O Brien
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Μετά τη νικηφόρα πρεμιέρα της κόντρα στη Σερβία, η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα αντιμετωπίσει τη Γερμανία στη δεύτερη αγωνιστική της League A του Nations League και η UEFA όρισε διαιτητή τον Άγγλο, Κρις Κάβανα.

Η Εθνική ποδοσφαίρου της Ελλάδας θα ψάξει την υπέρβαση κόντρα στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με τον Κρις Κάβανα να αναλαμβάνει να διευθύνει τον αγώνα του Nations League.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ντάνιελ Κουκ και Αλεξάντερ Τζέιμς, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Τόμας Μπράμαλ και στο VAR θα βρίσκεται ο Σκωτσέζος, Άντριου Ντάλας, με βοηθό τον Άγγλο, Άντριου Μάντλεϊ

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Αθλητικά
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