Μπέος κατά Λανουά: «Είναι ή επικίνδυνος ή άσχετος, η καλύτερη λύση είναι η παραίτησή του»

Ο Αχιλλέας Μπέος εξαπέλυσε επίθεση κατά του Στεφάν Λανουά μετά τον ορισμό του διαιτητή Παπαπέτρου στον αγώνα του Βόλου με τον Λεβαδειακό.

Ο ισχυρός άνδρας του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, ζήτησε την αλλαγή των προσώπων που θα είναι διαιτητές στην αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, ενώ ζήτησε και την παραίτηση του Στεφάν Λανουά από τη θέση του αρχιδιαιτητή.

Η τοποθέτηση του Αχιλλέα Μπέου

«Σήμερα μετά την ανακοίνωση των ορισμών διαιτητών για την 16η αγωνιστική δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Λανουά είναι ή επικίνδυνος ή άσχετος. Οι επιλογές του είναι προφανές ότι εξυπηρετούν ημέτερους και συμφέροντα άλλα που σίγουρα δεν συνάδουν με την αντικειμενικότητα του ρόλου του και την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου μας.

Ο ορισμός στον αγώνα της ομάδας μας με τον Λεβαδειακό, την προσεχή Κυριακή, του διαιτητή Παπαπέτρου, είναι τουλάχιστον προκλητικός, τη στιγμή που ο ίδιος διαιτητής διεύθυνε τον μεταξύ μας αγώνα και στον πρώτο γύρο και κρίθηκε από όλους ότι υπέπεσε σε σωρεία λαθών σε βάρος μας! Και μάλιστα όταν ο Λανουά και οι συνεργάτες του που τον όρισαν γνωρίζουν πολύ καλά ότι συγγενικό πρόσωπο του συγκεκριμένου διαιτητή έχει φιλικές και επαγγελματικές σχέσεις με ιδιοκτήτη τηλεοπτικού καναλιού η ομάδα του οποίου έχει έντονη αντιπαλότητα με τον Βόλο.

Και για να το ολοκληρωθεί το… έργο ορίστηκε διαιτητής VAR ο επίσης γνωστός Πουλικίδης, το «παιδί» του περίφημου Μάνταλου, με την πλούσια παρουσία στο παρασκήνιο.

Καλούμε τους δύο ορισθέντες διαιτητές, Παπαπέτρο και Πουλικίδη να δηλώσουν κώλυμα και αν δεν το πράξουν τον Λανουά, να τους αντικαταστήσει άμεσα. Επιτέλους ας αναλάβει τις ευθύνες του και ας συνειδητοποιήσει ότι πέραν των άλλων συμφερόντων, υπάρχουν και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των ομάδων και του ίδιου του ποδοσφαίρου, που εν τέλει είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα τα πολεμά.

Αν και η καλύτερη λύση είναι η παραίτηση του ιδίου, αφού είναι προδήλως ανεπαρκής».