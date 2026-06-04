Άρης και ΠΑΟΚ αλλάζουν τον χάρτη του ελληνικού μπάσκετ: Οι επενδύσεις Σιάο και Μυστακίδη με στόχο την Euroleague

Το ελληνικό μπάσκετ είναι έτοιμο να ζήσει και πάλι χρυσές εποχές, με τα εκατομμύρια να πέφτουν… βροχή και την Ελλάδα να είναι έτοιμη να έχει και πάλι ένα από τα πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Ευρώπη με την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ.

Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, έχοντας κατακτήσει τις 2 από τις 3 τελευταίες Euroleague. Οι δύο ελληνικές ομάδες δεν είχαν αντίπαλο εντός συνόρων τα τελευταία χρόνια, κάνοντας… προπόνηση στο ελληνικό πρωτάθλημα και περιμένοντας μέχρι να παίξουν μεταξύ τους τον Ιούνιο στους τελικούς της GBL. Όλα αυτά είναι εξαιρετικά πιθανό να αλλάξουν με την ραγδαία άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ.

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Η Θεσσαλονίκη αντεπιτίθεται, με τις δύο ομάδες της συμπρωτεύουσας να γιγαντώνονται μέσα σε λίγους μήνες και να είναι έτοιμες αρχικά να βάλουν… δύσκολα στους “αιώνιους” και γιατί όχι στο μέλλον να διεκδικήσουν και τίτλους.

Ο Άρης και ο ΠΑΟΚ άλλαξαν σελίδα με τον ερχομό του Ρίτσαρντ Σιάο και του Τέλη Μυστακίδη και ονειρεύονται τις χρυσές εποχές του 90. Κάπως έτσι το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει επίπεδο και αποκτά νέο ενδιαφέρον, την ώρα που τα ντέρμπι της Θεσσαλονίκης θα μονοπωλήσουν και το Eurocup, αφού οι δύο ομάδες έχουν θέσει σαν στόχο την κατάκτηση του τροπαίου, προκειμένου να αγωνιστούν τα επόμενα χρόνια στην Euroleague.

Η βόμβα Σπανούλη και τα μεταγραφικά χτυπήματα του Άρη

Ο Άρης τάραξε τα νερά του ελληνικού μπάσκετ, ανακοινώνοντας την τριετή συμφωνία του με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Έλληνας προπονητής, ο οποίος κάθεται και στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, πείστηκε από το πλάνο της ομάδα της Θεσσαλονίκης και είναι έτοιμος να οδηγήσει τους κιτρινόμαυρους στην κορυφή.

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Έχοντας εμπειρία πλέον και από το κορυφαίο επίπεδο της Euroleague, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν η καλύτερη δυνατή επιλογή από τον Ρίτσαρντ Σιάο για τον Άρη της νέας εποχής.

Ο ερχομός του Kill Bill φέρνει και εκτίναξη του μπάτζετ, με τους Θεσσαλονικείς να προχωρούν με ταχύτατους ρυθμούς τον σχεδιασμό τους, έχοντας σαν στόχο να φέρουν στο Παλέ παίκτες από το πάνω ράφι.

Μία από τις πρώτες ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του Άρη αναμένεται να είναι ο Άνταμ Μοκόκα. Ο διεθνής Γάλλος γκαρντ προβάρει τα κιτρινόμαυρα, έπειτα από μία εξαιρετική σεζόν με την Μπουργκ, με την οποία κατέκτησε το Eurocup, όντας MVP των τελικών.

Όσον αφορά τον ελληνικό κορμό, έχουν ήδη ανανεώσει οι Ναζ Μήτρου-Λονγκ και Νίκος Χατζηλάμπρου, ενώ ο Άρης έκλεισε και τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος έρχεται από μία εξαιρετική σεζόν με την ΑΕΚ.

Στόχος του Άρη είναι να ενισχύσει την ομάδα με πρωτοκλασάτους ξένους (σ.σ. στο ρόστερ υπάρχει ήδη ο Νουά) αλλά και να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του με μεγάλο στόχο την κατάκτηση του Eurocup και μία άκρως ανταγωνιστική παρουσία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως γίνεται αντιληπτό, το μπάτζετ της νέας σεζόν αναμένεται να τριπλασιαστεί.

Η εποχή Τρινκιέρι στον ΠΑΟΚ και οι μεγάλοι στόχοι

Ανάλογα βήματα εκτόξευσης με τον Άρη κάνει και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος με τον Τέλη Μυστακίδη στο τιμόνι του ετοιμάζεται να εκτοξεύσει το μπάτζετ του με στόχο την κατάκτηση του Eurocup και τη μελλοντική συμμετοχή στην Euroleague.

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε να ανεβαίνει επίπεδο από τα μέσα της φετινής σεζόν, όταν ο Τέλης Μυστακίδης πήρε και επίσημα στα χέρια του την ομάδα, ωστόσο τα καλύτερα έρχονται τώρα για τον Δικέφαλο του Βορρά.

Οι Θεσσαλονικείς έδωσαν τα ηνία της ομάδας στον Αντρέα Τρινκιέρι, στον καταξιωμένο και πολύπειρο Ιταλό προπονητή, ο οποίος έχει “χτίσει” στο παρελθόν εξαιρετικές ομάδες που πρωταγωνίστησαν στην Euroleague.

Το ρόστερ του ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν αρχίζει να παίρνει μορφή, με τον Δικέφαλο να έχει ανακοινώσει ήδη την παραμονή του Μουρ, αλλά και την απόκτηση των Νάσου Μπαζίνα, Μάρκους Φόστερ.

Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη νέα σεζόν και ο Δημήτρης Κακλαμανάκης ως συμπληρωματικός ψηλός, ενώ οι Θεσσαλονικείς έχουν κλείσει ακόμα τον Ρακουάν Γκρέι της ΑΕΚ.

Ο ύψους 2,01 Αμερικανός φόργουορντ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε είχε 12,6 πόντους μέσο όρο, με 4,3 ριμπάουντ, 1,6 κλεψίματα και 1,8 ασίστ στην Stoiximan GBL, αποτελώντας έναν από τους καλύτερους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος.

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται πολύ κοντά και στον εξαιρετικό ψηλό, Κάιλ Αλεξάντερ. Ο 30χρονος Καναδός έκανε μία εξαιρετική σεζόν στο Eurocup με την Τουρκ Τέλεκομ, μετρώντας 9,9 πόντους, 76,3% στις βολές, 70,6% στα δίποντα, 5,5 ριμπάουντ και μία τάπα κατά μέσο όρο.

Παράλληλα, έχει σχεδόν ολοκληρώσει τις μεταγραφές των Νικ Καλάθη και Ναζ Μήτρου Λονγκ, ενώ είναι πολύ κοντά και στον Τρέβορ Χάτζινς.

Ο 27χρονος Αμερικανός γκαρντ, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί τόσο στον «άσο» όσο και στο «δύο», αγωνίζεται τα τελευταία δύο χρόνια στη Γαλλία με τη φανέλα της Λε Μαν και πραγματοποιεί ιδιαίτερα παραγωγικές σεζόν.

Ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και μία μεταγραφική βόμβα στη θέση “3”, με το όνομα του Γουίλ Κλάιμπερν της Μπαρτσελόνα να έχει ακουστεί εδώ και αρκετό καιρό, ενώ μένει να φανεί αν θα μείνει στην ομάδα ο Μπριν Ταϊρί.

Το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι αναμένεται “καυτό” για το ελληνικό μπάσκετ και ειδικότερα για τις δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι, έχοντας πλέον πανίσχυρους επενδυτές και καταξιωμένους προπονητές, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί της εκτόξευσης, αλλάζοντας τον χάρτη στην Ελλάδα αλλά και την Ευρώπη.