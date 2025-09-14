Συμβαίνει τώρα:
Μπέρνλι – Λίβερπουλ 0-1: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ «λύτρωσε» τους πρωταθλητές με εκτέλεση πέναλτι στο 95′

Το 4/4 στην Premier League έγινε με μεγάλο άγχος
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ (ΦΩΤΟ Reuters)
Ο Μοχάμεντ Σαλάχ (ΦΩΤΟ Reuters)

Η Λίβερπουλ δεν εντυπωσιάζει στην αρχή της σεζόν, αλλά καταφέρνει να φτάνει στη νίκη. Οι «ρεντς» επέστρεψαν από το break των Εθνικών ομάδων και πέτυχαν δύσκολο «διπλό» επί της Μπέρνλι (0-1) με «λυτρωτή» τον Μοχάμεντ Σαλάχ.

Η Λίβερπουλ είδε τους γηπεδούχους στο 84′ να μένουν με δέκα παίκτες, με τον Ογκουτσούκβου να αντικρύζει την κόκκινη κάρτα και βρήκε τελικά το γκολ της νίκης στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Έτσι, η ομάδα του Άρνε Σλοτ πέτυχε το απόλυτο 4/4 στην Premier League και θα υποδεχθεί με ιδανική ψυχολογία την Ατλέτικο Μαδρίτης στο «Ανφιλντ», στις 17 Σεπτεμβρίου, στην πρεμιέρα της League Phase του Champions League.

