Μπέτις: Με Άμραμπατ οι Ισπανοί στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Με τον Σοφιάν Άμραμπατ στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Μπέτις στον αγώνα ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τη φάση των “16′ του Europa League.

Ο Μαροκινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες με την υπόλοιπη ομάδα της Μπέτις, όντας διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης (19/3/2026, 22:00) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άμραμπατ είχε βρεθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Θέλτα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε, με τον Πελεγκρίνι να μην θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Δύσκολα θα ξεκινήσει, πάντως, βασικός κόντρα στο τριφύλλι, καθώς του λείπει αγωνιστικός ρυθμός.