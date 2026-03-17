Αθλητικά

Μπέτις: Με Άμραμπατ οι Ισπανοί στη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Σημαντική επιστροφή για την αντίπαλο του τριφυλλιού
Ο Άμραμπατ
Με τον Σοφιάν Άμραμπατ στη σύνθεσή της θα παραταχθεί η Μπέτις στον αγώνα ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό για τη φάση των “16′ του Europa League.

Ο Μαροκινός μέσος ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του και προπονείται κανονικά τις τελευταίες ημέρες με την υπόλοιπη ομάδα της Μπέτις, όντας διαθέσιμος για τον αγώνα της Πέμπτης (19/3/2026, 22:00) με τον Παναθηναϊκό.

Ο Άμραμπατ είχε βρεθεί στην αποστολή για το παιχνίδι με τη Θέλτα, ωστόσο δεν αγωνίστηκε, με τον Πελεγκρίνι να μην θέλει να ρισκάρει τη συμμετοχή του.

Δύσκολα θα ξεκινήσει, πάντως, βασικός κόντρα στο τριφύλλι, καθώς του λείπει αγωνιστικός ρυθμός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo