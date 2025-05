Μπέτις – Τσέλσι: Συγκρούσεις οπαδών στο Βρότσλαβ πριν τον τελικό του Conference League

Η Μπέτις αντιμετωπίζει την Τσέλσι στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, στον τελικό του Conference League, με τους οπαδούς των δυο ομάδων να μπαίνουν νωρίτερα… στη μάχη!

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπήρξε από την αστυνομία της Πολωνίας και επιβεβαιώνεται από τα video που κυκλοφόρησαν στα social media, σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια στους δρόμους του Βρότσλαβ, παραμονές του τελικού του Conference League, με οπαδούς της Τσέλσι και της Μπέτις να εμπλέκονται σε βίαιες συγκρούσεις.

Οι συμπλοκές ξέσπασαν έξω από μπαρ της πόλης, με τους οπαδούς να εκτοξεύουν καρέκλες και αντικείμενα, αναγκάζοντας την αστυνομία να επέμβει με χρήση σπρέι πιπεριού για να διαλύσει την ένταση.

Σε ανακοίνωσή της, η Αστυνομική Διεύθυνση της περιοχής ανέφερε πως η άμεση αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέτρεψε την εξάπλωση των επεισοδίων, ενώ οι εμπλεκόμενοι διασκορπίστηκαν. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για την ταυτοποίηση των ατόμων που συμμετείχαν στα επεισόδια.

Chelsea and Real Betis fans in Warsaw fighting offstage. The both team would fight the real fight tomorrow on the pitch. The most lousy fan base in the world is Chelsea fans. pic.twitter.com/cF54SunaCU