Μπίλι Βίγκαρ: Πέθανε σε ηλικία 21 ετών ο πρώην παίκτης της Άρσεναλ μετά από χτύπημα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια αγώνα

Σοκ στο αγγλικό ποδόσφαιρο και στην “οικογένεια” της Άρσεναλ έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου του Μπίλι Βίγκαρ, σε ηλικία μόλις 21 ετών.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής -που είχε αγωνιστεί στις ακαδημίες της Άρσεναλ μέχρι το καλοκαίρι του 2024- πέθανε το βράδυ της Πέμπτης (25.09.2025), μετά από εξαήμερη “μάχη” που έδωσε σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Μπίλι Βίγκαρ υπέστη σοβαρή εγκεφαλική κάκωση κατά τη διάρκεια του σαββατιάτικου (20.09.2025) αγώνα της ομάδας του, Τσίτσεστερ Σίτι, που αγωνίζεται στην Isthmian League Premier Division.

Όπως αναφέρουν τα Μέσα του Νησιού, στην προσπάθειά του να σώσει την κατοχή της μπάλας, ο 21χρονος επιθετικός χτύπησε με τον κεφάλι σε έναν τοίχο που ήταν κοντά στον αγωνιστικό χώρο.

Στον άτυχο νεαρό ποδοσφαιριστή παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, προτού τον μεταφέρει ελικόπτερο στο νοσοκομείο, εκεί όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα -αφού διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε εγκεφαλική βλάβη- και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, χωρίς δυστυχώς να υπάρξει κάποια βελτίωση στην κατάστασή του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πέντε μέρες ωστόσο μετά τον τραυματισμό, ο Βιγκάρ κατέληξε στην ηλικία των 21 ετών και βύθισε στο πένθος τους οικείους του, αλλά και ολόκληρο το ποδόσφαιρο της Αγγλίας.

“Όλοι στην Άρσεναλ είναι συγκλονισμένοι από την τραγική είδηση του θανάτου του πρώην αποφοίτου της ακαδημίας Μπίλι Βίγκαρ. Όλες μας οι σκέψεις είναι με την οικογένεια και τους αγαπημένους του σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Αναπαύσου εν ειρήνη, Μπίλι” ανέφεραν οι “κανονιέρηδες” σε ανάρτησή τους.

Ο Βιγκάρ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ στην ηλικία των 14 ετών, με την οποία είχε αγωνιστεί τόσο για την Κ18 όσο και για την Κ21. Τον Ιούλιο του 2022 μάλιστα είχε υπογράψει και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Gunners, όμως δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα.

Ο Βιγκάρ είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ στην ηλικία των 14 ετών, με την οποία είχε αγωνιστεί τόσο για την Κ18 όσο και για την Κ21. Τον Ιούλιο του 2022 μάλιστα είχε υπογράψει και το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Gunners, όμως δεν αγωνίστηκε ποτέ στην πρώτη ομάδα.