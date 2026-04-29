Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ και Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Μπάσκετ και ποδόσφαιρο μονοπωλούν το ενδιαφέρον στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης
Ο τελικός του FIBA Europe Cup στην Ισπανία ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Μπιλμπάο, αλλά και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Ατλέτικο Μαδρίτης και την Άρσεναλ ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/4/2026).

Στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης υπάρχει και ο αγώνας της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Χάποελ Τελ Αβίβ για τα πλέι οφ της Euroleague.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (29/4/2026)

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη

19:10 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Τααβούν – Αλ Ίτιχαντ Rosh Saudi League

21:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Μαδρίτη

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μάλαγα – Γκραν Κανάρια ACB Liga Endesa

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μπιλμπάο – ΠΑΟΚ FIBA Europe Cup Δεύτερος τελικός

21:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Νασρ – Αλ Αχλί Roshn Saudi League

21:45 Novasports Prime Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague Playoffs

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 1 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Άρσεναλ Champions League

22:15 COSMOTE SPORT 2 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Τοντέλα Liga Portugal

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Μαδρίτη (Προημιτελικός)

